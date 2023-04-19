Вечером 19 апреля в небе над Киевом заметили загадочные вспышки. В КМВА сообщили, что вероятно это явление стало результатом падения на Землю космического спутника NASA.
В то же время украинцы уже успели сделать мемы. Главная тематика – вторжение пришельцев.
Сделали даже "отчет" Воздушных сил об уничтожении НЛО.
Не забыли создатели мемов и о вероятности падения спутника. При этом Сергей Притула заверил, что народный спутник на месте.
Не упустили создатели мемов и тренд на почтовые марки.
Вспышки над Киевом: что известно
Вечером 19 апреля в Киеве заметили вспышки, после чего раздался звук, похожий на взрыв. Сначала в Офисе президента сообщили о работе ПВО, однако впоследствии Андрей Ермак этот пост удалил и призвал ждать информацию от Воздушных сил.
Позже в КМВА сообщили, что причиной вспышек, вероятно, стало падение на землю спутника NASA. На Киевщине объявляли тревогу, чтобы избежать жертв от его падения.