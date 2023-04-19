Пользователи соцсетей сделали множество мемов на тему НЛО после вспышек в небе над Киевом.

Вечером 19 апреля в небе над Киевом заметили загадочные вспышки. В КМВА сообщили, что вероятно это явление стало результатом падения на Землю космического спутника NASA.

В то же время украинцы уже успели сделать мемы. Главная тематика – вторжение пришельцев.

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Сделали даже "отчет" Воздушных сил об уничтожении НЛО.

Не забыли создатели мемов и о вероятности падения спутника. При этом Сергей Притула заверил, что народный спутник на месте.

Не упустили создатели мемов и тренд на почтовые марки.

Вспышки над Киевом: что известно

Вечером 19 апреля в Киеве заметили вспышки, после чего раздался звук, похожий на взрыв. Сначала в Офисе президента сообщили о работе ПВО, однако впоследствии Андрей Ермак этот пост удалил и призвал ждать информацию от Воздушных сил.

Позже в КМВА сообщили, что причиной вспышек, вероятно, стало падение на землю спутника NASA. На Киевщине объявляли тревогу, чтобы избежать жертв от его падения.

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