Украинские разработчики в рамках проекта "Робимо українське" выиграли финансирование в размере 1 миллион евро.

Впервые в истории украинское изобретение революционной системы энергосбережения "умные жалюзи" победило в международной техолимпиаде "Горизонт-2020", получив финансирование в размере 1 миллион евро.

Об этом сообщается в сюжете на YouTube-канале проекта "Робимо українське", который группа "Метинвест" подготовила к своему пятнадцатилетию.

"Наверное, самой крутой новостью для нас явилось то, что мы победили в программе "Горизонт-2020". По сути, это как Олимпийские игры только в технологиях. Впервые в истории Украины мы представили изобретение в Брюсселе. Мы получили финансирование в размере 1 миллион евро", - рассказал изобретатель, генеральный директор "SOLARGAPS" Евгений Эрик.

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Более того, он сообщил, что украинским проектом "умные жалюзи" также заинтересовались в Amazon, Tesla, Google, а NASA не только оснастили ими окна своего офиса, но и пригласили Евгения в университет сингулярности - программу, которая нацелена на поиск людей, способных изменить будущее.

По его словам, уже сегодня придуманную им технологию покупают во всем мире, а в ближайшее время планируется ее монтаж в Индии на здании Tata Power в Мумбаи.

Однако, его основная цель - создать в Украине масштабное производство, которое полностью удовлетворит спрос и Европы, и США и Азии.

"И, если мы говорим о мегаполисах, таких как Нью-Йорк, Сингапур и так далее, где крыш вообще практически нет, то есть, наше решение из Украины может обеспечить энергией там целые города в будущем", - отметил он.

Как сообщается на сайте "Метинвеста", посвященному 15-летию компании, металлургическая отрасль и горное дело являются одной из ключевых сфер экономики Украины. За последние 15 лет компания "Метинвест" заплатила 164 млрд грн налогов и произвела 142 млн тонн стали. Также компания за это время инвестировала 10 млрд долл. в работу своих предприятий и 2,5 млрд грн – в развитие украинских городов. Всего на предприятиях "Метинвеста" работают более 80 тысяч сотрудников.

Автор: Виктория Гордиенко