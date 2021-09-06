На создание прототипа ушло полтора года.

Украинский изобретатель Евгений Эрик в рамках проекта "Робимо українське", который подготовила группа "Метинвест" к своему пятнадцатилетию, рассказал, как поле подсолнухов вдохновило его на создание технологии "умные жалюзи", которая позволяет существенно снизить расходы электроэнергии.

Об этом сообщается в сюжете на YouTube-канале проекта "Робимо українське".

Отмечается, что дни, проведённые в размышлениях о создании идеальной системы энергосбережения, не давали результата. Пока однажды, направляясь по трассе Киев-Одесса, Евгений не увидел подсолнечное поле. Именно в тот момент пришла идея - сделать жалюзи, которые, как и подсолнухи, поворачиваются к свету.

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"Жалюзи - это, по сути, единственное окно вот в этот мир "зеленой" энергии, поскольку вам принадлежит только ваше окно. То есть, не часть фасада дома, ни подъезд, ни крыша дома - у вас есть окно, и его нужно по максимуму использовать", - отметил он.

На создание прототипа ушло полтора года. За это время Евгений несколько раз был на грани банкротства из-за больших затрат на производство. Но каждый раз, слыша восторженные отзывы о своем изобретении, собирался с силами и шел дальше.

"Мы прошли долгий путь – полтора года, экспериментируя с материалами, с различными типами солнечных панелей, алюминиевых профилей и так далее, для того, чтобы система действительно была в будущем доступна каждому украинцу", - отметил он.

Видеопроект "Робимо українське" компании "Метинвест" - это сериал об украинцах, которые прославляют нашу страну за рубежом и создают что-то уникальное. Ранее в рамках проекта были рассказаны истории генерального директора Киевского международного кинофестиваля "Молодость" Андрея Халпахчи, чемпиона мира по высшему пилотажу Тимура Фаткуллина, изобретателя Максима Гавриленко и архитектора Сергея Махно.

Как сообщается на сайте "Метинвеста", посвященному 15-летию компании, металлургическая отрасль и горное дело являются одной из ключевых сфер экономики Украины. За последние 15 лет компания "Метинвест" заплатила 164 млрд грн налогов и произвела 142 млн тонн стали. Также компания за это время инвестировала 10 млрд долл. в работу своих предприятий и 2,5 млрд грн – в развитие украинских городов. Всего на предприятиях "Метинвеста" работают более 80 тысяч сотрудников.

Автор: Иван Бойко