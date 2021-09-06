Основная цель - создать в Украине масштабное производство, которое полностью удовлетворит спрос Европы, США и Азии.

Украинский изобретатель революционной системы энергосбережения Евгений Эрик в рамках проекта "Робимо українське", который группа "Метинвест" подготовила к своему пятнадцатилетию, рассказал, что придуманную им технологию "умные жалюзи" уже сегодня покупают во всем мире, в том числе она используется NASA.

"Мы поставляем наш продукт в самые отдаленные уголки планеты – от Новой Каледонии, США до Японии, Азии. В следующем месяце мы планируем установку наших жалюзи в Индии на здании Tata Power в Мумбаи. Дальше мы видим возможности в Сингапуре. Мы открываем Гонконг", - сказал Эрик, сообщается в сюжете на YouTube-канале проекта "Робимо українське".

Он отметил, что его основная цель - создать в Украине масштабное производство, которое полностью удовлетворит спрос и Европы, и США и Азии.

"И если мы говорим о мегаполисах, таких как Нью-Йорк, Сингапур и так далее, где крыш вообще практически нет, то есть, наше решение из Украины может обеспечить энергией там целые города в будущем", - отметил он.

"На всех встречах в Брюсселе, то есть, когда мы говорили о SOLARGAPS, все говорили: "О, мы знаем, это продукт из Украины". То есть, мы на самом деле стараемся себя максимально там ассоциировать с Украиной, поскольку мы родились здесь. Меня очень воодушевляет то, что люди узнают об Украине через наш продукт. И как мы все видим, ми "робимо українське"", - добавил он.

Видеопроект "Робимо українське" компании "Метинвест" - это сериал об украинцах, которые прославляют нашу страну за рубежом и создают нечто особенное. Ранее в рамках проекта были рассказаны истории генерального директора Киевского международного кинофестиваля "Молодость" Андрея Халпахчи, чемпиона мира по высшему пилотажу Тимура Фаткуллина, изобретателя Максима Гавриленко и архитектора Сергея Махно.

Как сообщается на сайте "Метинвеста", посвященному 15-летию компании, металлургическая отрасль и горное дело являются одной из ключевых сфер экономики Украины. За последние 15 лет компания "Метинвест" заплатила 164 млрд грн налогов и произвела 142 млн тонн стали. Также компания за это время инвестировала 10 млрд долл. в работу своих предприятий и 2,5 млрд грн – в развитие украинских городов. Всего на предприятиях "Метинвеста" работают более 80 тысяч сотрудников.

Автор: Григорий Бондарь