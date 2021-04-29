С 2007 года шрифтом по умолчанию был Calibri, который пришел на смену Times New Roman. Теперь компания заказала пять новых шрифтов.

Microsoft впервые с 2007 года обновит шрифт по умолчанию в Office.

Об этом сообщается в блоге компании.

Разработчики отобрали пять новых шрифтов и просят пользователей помочь с выбором.

Читайте такжеTelegram разрешил получать платежи в любых чатах и обновил еще несколько функций"Calibri был шрифтом по умолчанию в Microsoft с 2007 года, когда он заменил Times New Roman в Microsoft Office. Он сослужил нам всем хорошую службу, но мы считаем, что пора развиваться. Чтобы задать новое направление, мы заказали пять оригинальных пользовательских шрифтов, которые в конечном итоге заменят Calibri по умолчанию", - рассказали в Microsoft.

Среди новых шрифтов представлены:

Tenorite,

Bierstadt,

Skeena,

Seaford,

Grandview.

Следующие несколько месяцев пользователи смогут тестировать новые шрифты через облако в Microsoft 365. Компания также просит оставлять отзывы о них в социальных сетях.

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Перевод: Катерина Комолова