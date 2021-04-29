Microsoft впервые с 2007 года обновит шрифт по умолчанию в Office.
Об этом сообщается в блоге компании.
Разработчики отобрали пять новых шрифтов и просят пользователей помочь с выбором.
Читайте такжеTelegram разрешил получать платежи в любых чатах и обновил еще несколько функций"Calibri был шрифтом по умолчанию в Microsoft с 2007 года, когда он заменил Times New Roman в Microsoft Office. Он сослужил нам всем хорошую службу, но мы считаем, что пора развиваться. Чтобы задать новое направление, мы заказали пять оригинальных пользовательских шрифтов, которые в конечном итоге заменят Calibri по умолчанию", - рассказали в Microsoft.
Среди новых шрифтов представлены:
- Tenorite,
- Bierstadt,
- Skeena,
- Seaford,
- Grandview.
Следующие несколько месяцев пользователи смогут тестировать новые шрифты через облако в Microsoft 365. Компания также просит оставлять отзывы о них в социальных сетях.
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