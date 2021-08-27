Для IТ-отрасли будут действовать особые условия налогообложения.

Законопроект "Дія City" предусматривает особые условия для IТ-бизнеса. В Украине создадут условия для развития этой сферы.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

По его словам, налог для всех айтишников составляет всего 5%.

"Что касается Беларуси, то мы получили сигналы от IT-компаний. Ко мне пришел Михаил Федоров и сообщил, что в Беларуси есть серьезные компании, которые надо не забрать из страны, а временно предоставить условия для работы. Мы предоставили возможности и создали условия, чтобы люди приехали, не задаваясь вопросами, где жить и в каких условиях, где получать деньги, какие документы получить быстро без лишней бюрократии. Я понимаю, что в этом будущее", - отметил президент.

Как ранее сообщал УНИАН, украинская IT-отрасль по итогам второго и третьего квартала 2020 года недополучила 199 миллионов долларов в связи с негативным экономическим влиянием пандемии коронавируса и карантинных ограничений.

Автор: Анастасия Горбачева