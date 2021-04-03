Как Дія City обеспечит наилучшие условия для ведения IT-бизнеса в Украине и внедрит механизмы защиты от “маски-шоу” — Министр цифровой трансформации Михаил Федоров подробно расскажет о проекте во время онлайн-презентации в понедельник 5 апреля. Зарегистрироваться и присоединиться к онлайн-событию может каждый.

"В Украине IT-сектор растет ежегодно. И это супер. Государство не бралось регулировать эту сферу, и не нужно этого делать. Но достаточно ли этого темпа? Сколько вы знаете мировых брендов, которые ежемесячно появляются в Украине? Сколько украинских стартапов ежемесячно выстреливают в нашей стране? И мы ими гордимся. Они герои. Но нужно ли больше? Достаточно ли ВВП на душу населения в $3000, когда в Польше $15 000 +, в Словакии $19 000, США - $65 000+? Мы придумали проект Дія City, чтобы создать одну из лучших налоговых систем в мире, либерализовать трудовые отношения, защитить украинские и международные стартапы от наездов правоохранителей. Всего несколько кликов - и вы в Дія City. Автоматически. Платите низкие налоги и развивайте компанию. Без привязки к территории", - рассказывает о проекте Михаил Федоров.

Резиденты Дія City платить «в белую» в 5 раз меньше налогов, получат возможность реализовать свой стартап, защита от проверок, а IT-специалисты — фактически фриланс с гарантиями. О том, как будет работать виртуальная страна действие City, расскажут:

Михаил Федоров, министр цифровой трансформации;

Александр Борняков, заместитель министра по вопросам развития IT.

О своем опыте, планах и ожиданиях от Дія City во время презентации расскажут представители индустрии:

▪️Дмитрий Швец, CEO Reface;

▪️Максим Слободянюк, основатель Nika Tech Family;

Александр Кохановский, основатель Natus Vincere (NAVI).

Во время мероприятия спикеры развенчают мифы и ложные интерпретации, которые возникли в IT-сообществе вокруг концепции Дія City. Узнайте о проекте из первых уст.

Презентация состоится 5 апреля 2021 года в 14:30. Получить ссылку на трансляцию можно по ссылке https://dc.diia.gov.ua<https://dc.diia.gov.ua/>.

О проекте

Дія City-это специальный правовой режим для ИТ-отрасли, который предусматривает комплекс стимулов для развития Украины как высокотехнологичного цифрового государства. Его резиденты получат: уменьшение в 5 раз налоговой нагрузки по сравнению с действующим общим налогообложением, дополнительные механизмы защиты бизнеса и интеллектуальной собственности, возможности для венчурного инвестирования, гибкие условия труда.

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Автор: Иван Бойко