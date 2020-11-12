Украинская IT-отрасль по итогам второго и третьего квартала 2020 года недополучила 199 миллионов долларов в связи с негативным экономическим влиянием пандемии коронавируса и карантинных ограничений.
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Об этом свидетельствуют результаты исследования Офиса эффективного регулирования (BRDO), опубликованные на его сайте.
В частности, в апреле-сентябре сократился спрос со стороны заказчиков из-за возникших у них финансовых проблем. Также часть сотрудников не смогли выполнять свои рабочие обязанности по причине болезни.
Согласно исследованию, произошло также падение эффективности работы в связи с введением карантинных ограничений.
IT-экспорт из Украины
Кроме того, результаты показывают, что за этот период произошло существенное сокращение IT-экспорта из Украины.
"Экспорт украинских IТ-услуг демонстрирует положительную динамику в течение последних девяти лет. Однако темп роста сократился во втором квартале и стал самым низким с 2014 года", - сказано в исследовании.
Прогноз по украинскому IT-экспорту
- Согласно оптимистическому сценарию BRDO, в четвертом квартале экспорт IT-продукции из Украины составит 1,5 миллиарда долларов, и 5,1 миллиарда долларов по результатам года, то есть возрастет на 23% в годовом выражении.
- Согласно пессимистическому сценарию Офиса, в октябре-декабре экспорт составит 1,2 миллиарда долларов, и 4,6 миллиарда долларов по результатам года, то есть возрастет на 11%.
- Согласно реалистическому прогнозу BRDO, экспорт составит 1,3 миллиарда долларов в четвертом квартале и 4,9 миллиарда долларов по результатам года, то есть возрастет на 19%.
Что этому предшествовало
- Согласно опросу сайта для поиска работы Rabota.ua, около 30,4% украинских IT-компаний ожидают второй волны пандемии коронавируса, но также ожидают завершения кризиса в Украине до конца 2020 года.
- Кроме этого, около 25% IT-компаний в Украине вообще не ощущали кризиса, а 15,2% считают, что самые сложные времена уже позади.
- Менее 9% опрошенных компаний считают, что кризис продлится в 2021 году.
- Согласно исследованию международного инвестиционного фонда AVentures Capital, рост IT-отрасли в странах Центральной и Восточной Европы замедлится в 2020 году в связи с пандемией коронавируса.
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