По прогнозу BRDO, экспорт IT-продукции из Украины в четвертом квартале вырастет на 11-23%.

Украинская IT-отрасль по итогам второго и третьего квартала 2020 года недополучила 199 миллионов долларов в связи с негативным экономическим влиянием пандемии коронавируса и карантинных ограничений.

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Об этом свидетельствуют результаты исследования Офиса эффективного регулирования (BRDO), опубликованные на его сайте.

В частности, в апреле-сентябре сократился спрос со стороны заказчиков из-за возникших у них финансовых проблем. Также часть сотрудников не смогли выполнять свои рабочие обязанности по причине болезни.

Согласно исследованию, произошло также падение эффективности работы в связи с введением карантинных ограничений.

IT-экспорт из Украины

Кроме того, результаты показывают, что за этот период произошло существенное сокращение IT-экспорта из Украины.

"Экспорт украинских IТ-услуг демонстрирует положительную динамику в течение последних девяти лет. Однако темп роста сократился во втором квартале и стал самым низким с 2014 года", - сказано в исследовании.

Прогноз по украинскому IT-экспорту

Согласно оптимистическому сценарию BRDO, в четвертом квартале экспорт IT-продукции из Украины составит 1,5 миллиарда долларов, и 5,1 миллиарда долларов по результатам года, то есть возрастет на 23% в годовом выражении.

Согласно пессимистическому сценарию Офиса, в октябре-декабре экспорт составит 1,2 миллиарда долларов, и 4,6 миллиарда долларов по результатам года, то есть возрастет на 11%.

Согласно реалистическому прогнозу BRDO, экспорт составит 1,3 миллиарда долларов в четвертом квартале и 4,9 миллиарда долларов по результатам года, то есть возрастет на 19%.

Что этому предшествовало

Согласно опросу сайта для поиска работы Rabota.ua, около 30,4% украинских IT-компаний ожидают второй волны пандемии коронавируса, но также ожидают завершения кризиса в Украине до конца 2020 года.

Кроме этого, около 25% IT-компаний в Украине вообще не ощущали кризиса, а 15,2% считают, что самые сложные времена уже позади.

Менее 9% опрошенных компаний считают, что кризис продлится в 2021 году.

Согласно исследованию международного инвестиционного фонда AVentures Capital, рост IT-отрасли в странах Центральной и Восточной Европы замедлится в 2020 году в связи с пандемией коронавируса.

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Автор: Павел Степанец