Сотрудники Офиса Генпрокурора и Национальной полиции Украины приняли участие в совместной международной операции по выявлению и задержанию киберпреступников, в частности, украинца Ярослава Васинского, связанного с атаками программ-вымогателей на территории США и миллионными убытками. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции США.

"8 октября Васинский взят под стражу в Польше, где он остается в связи с его запросом об экстрадиции в США. Параллельно с арестом подозреваемого на территории Украины проводились следственные действия, в том числе и обыски, которые были бы невозможны без быстрой реакции работников Национальной полиции Украины и Офиса Генерального прокурора", - говорится в сообщении.

По информации Минюста, Я. Васинский и его сообщники осуществляли систематические атаки с использованием программы-вымогателя "Sodinokibi" на компьютеры компаний в США с последующим вымогательством значительных денежных средств для разблокирования доступа к ним.

Данный гражданин входит в известную хакерскую группировку "REvil", которая с большой вероятностью и разработала указанную вредоносную программу-вымогатель, также причастный к атаке в июле 2021 года на компанию "Kaseya".

"Благодаря слаженной работе правоохранительных органов Украины и международных партнеров удалось арестовать средства на сумму 6,1 миллиона долларов США, которые прослеживаются через вероятные платежи выкупа и будут возмещены пострадавшим компаниям", - отмечает Минюст США.

Согласно законодательству США в случае признания гражданина Я. Васинского виновным по всем обвинениям, ему грозит максимальное наказание в виде 115 лет лишения свободы.

Автор: Иван Бойко