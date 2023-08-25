Его обнаружили на коричневом карлике LSR J1835 + 3259, который расположен на расстоянии в 18,5 световых лет от Земли.

Ученые впервые обнаружили радиационный пояс, который и "отвечает" за полярное сияние, за пределами Солнечной системы. Нашли его у уникального объекта, который называется коричневый карлик.

Как пишет пишет Space, эти объекты похожи на планеты, а именно - газовые гиганты, но ими не являются. До звезд они тоже не дотягивают, поскольку в их ядре не происходит синтез водорода, который необходим для существования настоящей звезды.

Полярное сияние обнаружили на коричневом карлике LSR J1835+3259, который расположен относительно близко от Земли - на расстоянии в 18,5 световых лет. Единственные радиационные поясы, которые до этого обнаруживали ученые, были на Земле и Юпитере, однако в обоих случаях они имеют форму полукругов, размещенных с разных сторон планет.

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Отмечается, что на LSR J1835+3259 полярные сияния в 10 тысяч раз ярче, чем на Юпитере. Путешествует по вселенной этот карлик не один - он, вероятно, имеет планету, если его считать звездой, или же спутник, если его классифицировать как недопланету.

Ученые подчеркивают, что этот коричневый карлик может многое рассказать о Вселенной, в которой мы живем. Астрономы планируют детально наблюдать за LSR J1835+3259, а также попытаются подтвердить, действительно ли рядом с ним существует еще один объект.

Другие открытия астрономов

Как ранее сообщал УНИАН, астрономы обнаружили, что на ледяной планете Нептун, которая расположена в 4,5 млрд км от нас, исчезли облака и это связано с солнечной активностью.

Также недавно они нашли карликовую звезду, которая регулярно срывает атмосферу со своей орбитальной экзопланеты.

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