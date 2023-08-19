Через полтора года ученые смогут проверить на практике свою теорию.

Астрономы обнаружили, что на ледяной планете Нептун, которая расположена в 4,5 млрд км от нас, исчезли облака и это связано с солнечной активностью. Они изучили данные наблюдений за объектом за последние 30 лет.

Как пишет Inverse, ученые убеждены, что образование облаков на Нептуне связано с активностью Солнца в течение 11-летнего солнечного цикла, когда она особенно сильна.

Отмечается, что эта планета получает лишь 0,1% от того солнечного света, который получает Земля. Этого достаточно для транмформации облачного покрова на ледяном гиганте. В течение солнечного цикла проявляется минимум и максимум активности нашей звезды. Во время последнего периода в космос вырывается гораздо больше ультрафиолетового излучения. Ученые заявили, что именно с этим связано появление и исчезновение облаков.

Согласно новому исследованию, процесс образования облаков может значительно снизиться в течение нескольких месяцев, а для их восстановления потребуются годы. Данные наблюдений за 2,5 солнечных циклов показали, что во время разных циклов происходят разные изменения в облаках на Нептуне. Также оказалось, что когда на ледяной планете много облаков, она становится ярче из-за большего количества отраженного солнечного света.

Авторы исследования указывают на то, что в 2002 году на Нептуне было очень много облаков, но через пять лет их стало намного меньше. Облачный покров восстановился только в 2015 году, но снова через 5 лет облака почти полностью исчезли.

Ученые решили продолжить наблюдение за трансформацией облаков в Нептуне. Через полтора года наступит пик солнечной активности, а потому астрономы хотят увидеть возвращение облаков на Нептун.

Другие новости о планетах Солнечной системы

Ученые недавно обнаружили, что продолжительность дня на Марсе сокращается на три четверти миллисекунды каждый год, поскольку вращение планеты ускоряется. Они также допускают, что с течением времени Марс уничтожит собственный спутник Фобос.

Кроме того астроном обнаружили у Сатурна 62 новых спутника.

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