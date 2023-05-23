Им удалось установить недостающее звено между белым карликом и сверхновой.

Звезда становится белым карликом, когда у нее заканчивается ядерное топливо, исчезают внешние слои и остается только плотное и горячее ядро. Наше Солнце также пройдет этот период через несколько миллиардов лет, после чего остынет и исчезнет.

Недавно ученые впервые поймали радиосигнал от умирающего белого карлика, отмечается в исследовании в журнале Nature.

Астрономы объясняют, что карлик, которые прибавляет в весе самоуничтожается. Этот характерный взрыв называется сверхновая типа la. Однако годами ученые не могли понять, оттуда же почти мертвая звезда может набрать дополнительную массу.

Предполагалось, что для такого взрыва нужно двойная звездная система, чтобы звезда-соседка принесла себя в жертву белому карлику. Однако в таком случае, дополнительный газ остался вокруг сверхновой и во время вспышки можно было бы зафиксировать радиосигнал.

Вот только за десятилетия поисков ни за одной сверхновой такого типа не было обнаружено ничего подобного и гипотеза оставалась неподтвержденной. В связи с этим астрономы предполагали, что все же речь идет о двух звездах, с достаточно плотным веществом, которое потом не распространяется вокруг.

Все изменилось, когда в марте 2020 года ученые обнаружили сверхновую 2020eyj. Спустя время они смогли впервые в истории зафиксировать ее присутствие в радиодиапазоне - околозвездное пространство вокруг нее было богато гелием. Его не очень много в активных звездах, но очень много именно в маленьких белых карликах.

Другие открытия астрономов

Недавно астрономы обнаружили у Сатурна 62 новых спутника.

Также впервые ученые сфотографировали колоссальную струю плазмы, вырывающейся в космос с края сверхмассивной черной дыры М87. Кроме того, ученые впервые увидели тень черной дыры и ее джет вместе на одном изображении.

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