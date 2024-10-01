Ученые сделали открытие, которое разрушает какое-либо понимание течений в глубинах океана.

Крупные течения - это "главные артерии" океана, переносящие воду и управляющие климатом Земли. Поверхностные течения относительно легко измерить и отследить. Но течения в глубинах океана в основном остаются загадкой.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Nature Geoscience, представлен самый большой на сегодняшний день набор данных о скорости и направлении течений, проходящих около морского дна, и он совсем не похож на то, что предполагали ученые, пишет научный обозреватель Эндрю Чепмен для Eos.

Ранее считалось, что течения на морском дне устойчивы и в районе побережья Мозамбика, который исследовали авторы, текут с юга на север. Однако результаты исследования показали, что глубоководные течения гораздо динамичнее, чем было известно ранее, говорится в материале.

Видео дня

Полученные данные свидетельствуют о том, что современные модели, используемые для отслеживания потоков осадочных пород и загрязняющих веществ в морских глубинах и реконструкции древних океанических условий, нуждаются в обновлении.

Седиментолог из Национального океанографического центра и старший автор исследования Майк Клэр заявляет:

"Эти течения, огибающие нашу планету, окажутся гораздо сложнее, чем предполагают модели из учебников. Они действительно требуют очень тщательного изучения".

Измерение сложных течений

Ученые могут измерять глубоководные течения с помощью современных гидроакустических приборыдатчиков ADCP, закрепленных на морском дне. Но это сложная и дорогостоящая задача, поэтому во многих исследованиях они использовались редко и в течение коротких периодов времени.

Сообщается, что, по счастливой случайности, итальянская нефтегазовая компания Eni развернула беспрецедентные 34 ADCP в промышленных целях на площади около 2 500 квадратных километров в Мозамбикском канале, недалеко от побережья. И компания поделилась полученными данными, предоставив ученым уникальное и детальное представление о морском дне.

Чепмен пишет, что приборы измеряли скорость и направление течений каждые 10 минут в течение 4 лет. Когда геофизик, работающий в Университете Калгари, Льюис Бейли начал анализировать горы данных с ADCPs, результаты настолько отличались от ожидаемой тенденции постоянных северных течений, что он задумался, не совершил ли он ошибку.

Но после подсчета всех цифр исследователи обнаружили, что течения на морском дне часто ускорялись, замедлялись и даже меняли направление:

"Мы были очень удивлены, увидев, насколько изменчивы все течения даже между причалами, расположенными довольно близко друг к другу", - заявляет Бейли.

Исследователи попытались выяснить, что могло вызвать эти колебания. Течения менялись в разные сезоны и в течение приливных циклов. Данные ADCPs и картины на отшлифованном морском дне показали, что течения на открытых склонах морского дна в среднем направлены на север. Но в подводных каньонах, которые ориентированы примерно с востока на запад, течение часто меняет направление, протекая вверх или вниз по их длине.

Ученые предполагают, что приливы и рельеф морского дна во многом определяют характер течений. Они признают, что исследование проводилось только в одной зоне Мирового океана, и получение дополнительных данных в других областях будет иметь неоценимое значение для создания более совершенных симуляций.

Другие новости о подводном мире

Ранее УНИАН сообщал, что ученые засняли огромного кальмара, "ходящего" на длинных конечностях в глубинах океана. Длина его тела составляет всего до 30 сантиметров, но из-за конечностей длина может достигать до 8 метров.

Кроме того, экс-сотрудник OceanGate назвал катастрофу "Титана" неизбежной. Эксперт работал в компании, которая строила эту "подводную лодку". Он уже тогда знал, что тратегии нельзя было избежать из-за пренебрежения стандартами безопасности.

Вас также могут заинтересовать новости: