По его словам, вся идея проекта компании заключалась в том, чтобы "заработать деньги".

Бывший морской оператор, работавший в компании, которая строила подводную лодку "Титан", что взорвалась в прошлом году, в результате чего погибли пять человек, считал такую трагедию "неизбежной" из-за пренебрежения стандартами безопасности. Известно, что трагедия произошла во время путешествия к месту гибели "Титаника" на дне северной Атлантики, пишет The Guardian.

Бывший операционный директор компании OceanGate, которая является разработчиком глубоководного аппарата, Дэвид Локридж заявил во время слушаний в Береговой охране США, что предупреждал компанию о проблемах с безопасностью подводной лодки, которые она имела, однако они были полностью проигнорированы.

Его заявление появилось после того, как Береговая охрана впервые опубликовала видеозапись остатков "Титана". На видео можно было увидеть сломанный хвостовой конус на дне океана, а вокруг него видны фрагменты судна.

Видео дня

Локридж отметил, что "вся идея" проекта OceanGate заключалась в том, чтобы "заработать деньги".

"Там было очень мало места для науки", - заверил он.

Также бывший операционный директор компании поделился своими сомнениями относительно того, как был построен "Титан" в 2017 году.

"[У меня] не было никакой уверенности, и я очень громко об этом говорил, и говорю до сих пор", - сказал он.

Уже в 2018 году Локриджа уволили, а компания подала на него в суд, подчеркивая, что он раскрыл конфиденциальную информацию регуляторам. Также OceanGate обвинила Локриджа в том, что он отказался прислушаться к заверениям ведущего инженера по этому вопросу. Локридж и OceanGate урегулировали свой иск в ноябре 2018 года.

Что известно о взрыве подводной лодки "Титан"

В The Guardian напомнили, что слушания Береговой охраны США по расследованию трагедии "Титана" происходят более чем через год после того, как подводный аппарат взорвался глубоко под водой, в результате сильного давления океана.

Пять человек, вместе с генеральным директором OceanGate Стоктоном Рашем погибли в июне 2023 года. Другими жертвами стали британский исследователь Гэмиш Гардинг, британский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулеман, а также французский дайвер Поль-Анри Наржоле.

Исследование "Титаника" - последние новости

Как сообщал УНИАН, с "Титаника" достали бронзовую статую, которую не видели десятиллетиями. Исследователи опасались, что она могла быть потеряна назважди.

"Обнаружение статуи Дианы было волнующим моментом. Но мы опечалены потерей культовых поручней носа и другими свидетельствами распада... Титаника", - отметила Томасина Рей, директор по коллекциям RMS Titanic.

Также стало известно, что американский миллиардер запустил новый проект подводной лодки стоимостью 20 миллионов долларов, чтобы доказать, что место крушения Титаника можно безопасно исследовать.

"Я хочу показать людям во всем мире, что, хотя океан очень мощный, он может быть замечательным, приятным и действительно изменить жизнь, если вы будете действовать правильно", - подчеркнул он.

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