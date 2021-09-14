На Марсе могут начать создавать стройматериалы, в состав которых будут входить кровь, пот и слезы космонавтов. Композит, похожий на бетон, разработали ученые из Великобритании. Такой строительный материал поможет ускорить начало строительства в космосе.
О своей разработке ученые рассказали в журнале Materials Today Bio.
Исследователи из университета в Манчестере создали строительный материал из реголита (остаточного грунта, который является продуктом космического выветривания породы). Вяжущим веществом в таком композите выступает белок из крови космонавтов.
Сывороточный альбумин, который ученые планируют получать из крови, при денатурации формирует определенные слои, связывающие материал вокруг себя. Подобный механизм можно увидеть в паутине пауков.
Помимо крови, которая выступит связующим материалом в композите, ученые также планируют использовать еще и мочу, а также пот со слезами космонавтов. Мочевина, которая содержится в данных жидкостях, может существенно увеличить прочность строительного материала. Если без слез и пота композит будет иметь прочность, сравнимую с бетоном, то с ними он станет крепче почти в два раза.
Исследователи предполагают, что каждый участник космической миссии за месяц сможет предоставлять "материалы" в виде крови, пота и слез с мочой, которых хватит на изготовление 2,5 килограмм композита. Согласно подсчетам, если шесть космонавтов будут жить на Марсе в течении двух лет и производить таким образом строительные материалы, они смогут получить до 500 килограмм так называемого бетона.
Читайте такжеСоучредитель Apple Возняк объявил о создании космической компании (видео)К подобной разработке ученые пришли из-за того, что на Марс весьма трудно доставлять стройматериалы. Так, транспортировка всего лишь одного кирпича с Земли на Красную планет обойдется исследователям в 2 миллиона долларов. Если же ученые найдут возможность создавать тот же композит непосредственно во время космической миссии, строительство на Марсе может существенно ускориться.
Ранее УНИАН уже сообщал, что в NASA продлили миссию марсианского вертолета Ingenuity, хотя изначально миссия беспилотника должна была завершиться после пяти испытательных полетов.
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