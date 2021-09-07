Ingenuity совершил первый полет в апреле. Изначально миссия беспилотника должна была завершиться после пяти испытательных полетов.

Специалисты NASA приняли решение продлить миссию марсианского вертолета Ingenuity, доставленного на Марс в феврале вместе с марсоходом Perseverance.

Ingenuity совершил первый полет в апреле 2021 года. Планировалось, что миссия беспилотника завершится после пяти испытательных полетов, но успешные тесты Ingenuity вызвали пересмотр планов. В частности, его решили использовать до конца августа для помощи марсоходу Perseverance в поиске целей для исследования и выборе оптимальных маршрутов. Пока что Ingenuity хорошо справляется с этой задачей, именно поэтому в NASA решили продолжить на неопределенный срок использование вертолета.

Читайте такжеМарсоход Perseverance записал звук марсианского вертолета IngenuityК настоящему времени Ingenuity совершил 13 полетов общей продолжительностью около 25 минут. Из них не по плану прошел только шестой полет аппарата. Тогда из-за сбоя системы навигации Ingenuity начал раскачиваться в полете и совершил посадку в нескольких метрах от заданной точки. Этот инцидент не помешал продолжить программу полетов вертолета. Всего Ingenuity преодолел уже более 2,8 км, а максимальная высота его полета составила 12 м, передает vokrugsveta.

Миссия Perseverance на Марсе

Марсоход Perseverance находится в районе кратера Езеро, названного в честь села в Боснии и Герцеговине.

Научная программа Perseverance включает исследования, которые должны помочь оценить условия на Марсе и найти возможные следы марсианских микроорганизмов. Марсоход уже приступил к сбору образцов пород, которые в будущем планируется доставить на Землю в рамках новых миссий на Марс.

Автор: Ирина Погорелая