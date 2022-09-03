NASA и зонд "Надежда" Объединенных Арабских Эмиратов объединили свои усилия для изучения ультрафиолетовых протонных полярных сияний, которые танцуют и светятся высоко в атмосфере Марса.

Ученые изучили полярное сияние на Марсе. Новое исследование показывает, что сияния очень динамичны и изменчивы.

Об этом сообщает Science Alert.

Для нового исслледования свои усилия объединили NASA и зонд "Надежда" Объединенных Арабских Эмиратов.

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Как сообщается, протонные полярные сияния - самые распространенные полярные сияния на красной планете. Они формируются очень похоже на то, как формируются полярные сияния на Земле; однако, поскольку Марс - совсем другой зверь, без внутренней магнитосферы, такой как у Земли, конечный результат уникален.

"Мы пришли к выводу, что ряд процессов может создавать пятнистые полярные сияния", - говорят исследователи.

Как пояснили специалисты, это пятнистое полярное сияние является результатом турбулентности плазмы, которая приводит к прямому осаждению солнечного ветра на всей дневной стороне Марса..

Другими словами, за пятнистое полярное сияние ответственно редкое хаотическое взаимодействие между Марсом и солнечным ветром; хотя не совсем ясно, каково воздействие на марсианскую поверхность.

Напомним, ранее космический телескоп "Джеймс Уэбб" прислал на Землю снимок невероятного космического феномена - кольца пыли, которые излучают две звезды.

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