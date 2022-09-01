Звезды, вращаясь в паре, излучают кольца пыли, которые и "рассмотрел" телескоп.

Вселенная, действительно, полна чудес, и космический телескоп Джеймса Уэбба сделал лучшее изображение одного из них.

Как сообщает Science Alert, на новом снимке виднеется звезда, удаленная от нас примерно на 5600 световых лет. Инфракрасный глаз "Уэбба" уловил необычайную деталь: звезда окружена чем-то вроде световых колец, исходящих наружу.

Как сообщается, эти концентрические кольца реальны, и для них есть прекрасное и увлекательное объяснение.

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Звезда на самом деле представляет двойную пару редких звезд в созвездии Лебедя, и их взаимодействия вызывают точные периодические выбросы пыли, которые со временем расширяются в виде оболочек в пространство вокруг пары.

Эти пылевые оболочки светятся в инфракрасном диапазоне, что позволило чувствительным инструментам "Уэбба", разглядеть их в мельчайших деталях.

Напомним, ранее телескоп "Джеймс Уэбб" прислал на Землю фото редчайшей галактики. На новом снимке изображена галактика под названием Колесо Телеги. Галактика Колесо Телеги расположена примерно в 500 миллионах световых лет от нас в созвездии Скульптора и представляет собой редкое зрелище. Ее внешний вид, очень похожий на вид колеса повозки, является результатом интенсивного события - столкновения между большой спиральной галактикой и меньшей галактикой.

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