Марсоход прибыл в дельту древней реки на Красной планете - началась центральная фаза миссии.

На этой неделе на марсоход Perseverance официально начал "Кампанию Delta Front", во время которой ученые попытаются отыскать следы жизни на Марсе.

Об этом сообщает NASA.

Отмечается, что каждая кампания представляет собой часть миссии Mars 2020 и посвящена исследованию отдельного региона.

Так, кампания Delta Front займет около половины земного года: Perseverance проедет 40 метров вверх, по пути пробурит керн и охарактеризует слоистые осадочные породы, составляющие дельту. По словам ученых, эти отложения образовались миллиарды лет назад, когда вода текла по поверхности Марса, а река впадала в древний кратер внизу. Если в это время на Марсе действительно была жизнь, остатки или следы этих организмов могли сохраниться в некоторых из этих древних пород.

Подробнее о миссии

Ключевой целью миссии Perseverance на Марсе является астробиология, включающая поиски признаков древней микробной жизни. Марсоход будет передавать данные о геологии планеты и древнем климате, проложит путь для более глубокого изучения человеком Марса и станет первой миссией по сбору и хранению марсианских ископаемых и пыли.

В следующей миссии NASA в сотрудничестве с Европейским космическим агентством отправят космический корабль на Марс, чтобы забрать эти образцы с поверхности и вернуть их на Землю для анализа.

Напомним, ровер Perseverance благодаря специальным микрофонам записал 5 часов марсианского ветра, хруст колес о гравий поверхности Красной планеты и звуки двигателей.

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