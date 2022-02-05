В Тель-Авивском университете специалисты полагают, что на смену датчикам и электродам постепенно придут видеокамеры.

Группа ученых Тель-Авивского университета разработала новый метод определения лжи.

Яэль Ханейн и ее коллега профессор Дино Леви, которые возглавляют эту группу, рассказали, что сумели выявить две основные группы обманщиков: тех, кто непроизвольно двигает бровями в момент, когда говорит неправду, и тех, кто неспособен контролировать едва уловимые движения уголков собственного рта, сообщает Би-би-си.

Созданные израильскими учеными компьютерные программы и алгоритмы определяют ложь в 73% случаев. Эксперты дорабатывают систему, намереваясь добиться повышения надежности.

"Когда человек что-то скрывает, он прежде всего пытается контролировать мимику", - отметила профессор Ханейн.

"Но нашу технологию очень, очень трудно обмануть", - добавил профессор Леви.

Что такое полиграф и когда он появился

В начале XX века были изобретены первые полиграфы. Самый известный из них - так называемый аналоговый полиграф, который запомнился своими тремя-четырьмя самописцами, чертящими пики и провалы на ползущей бумажной ленте. К пальцам, рукам и телу человека крепятся датчики, и аппарат замеряет частоту дыхания, пульс, кровяное давление и потливость испытуемого во время его ответов на вопросы.

При этом всегда существовали сомнения в надежности таких машин. Само собой, возникал вопрос - а можно ли обмануть полиграф? Именно поэтому ученые и компании во всем мире работают над разработкой систем, более соответствующих современному уровню развития технологий.

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В Тель-Авивском университете специалисты полагают, что на смену датчикам и электродам постепенно придут видеокамеры, и компьютерные программы будут распознавать подозрительную мимику на расстоянии и даже вообще без непосредственного контакта с человеком, через интернет.

Между тем, в университете им. Эразма Роттердамского (Нидерланды) Себастьян Шпеер и его коллеги используют магнитно-резонансный томограф. Они определяют ложь по тому, как меняется при ответах на вопросы цвет сканов головного мозга.

"Важно, что мы смогли определить области мозга, которые выглядят ярче, когда человек лжет", - рассказал доктор Шпеер.

Другая технология, созданная фирмой Converus из штата Юта, называется EyeDetect. В ее основе лежит контроль за непроизвольными движениями глаз.

Как и в случае с классическим полиграфом, испытуемого просят отвечать только "да" или "нет". Результат бывает готов через пять минут и оказывается верным в 86-88% случаев.

Создатели этой технологии отметили, что их метод применяют около 600 клиентов в 50 странах, в том числе 65 американских и почти 100 иностранных правоохранительных ведомств.

Глава фирмы Тодд Микельсен рассказал, что правительственные агентства и частные компании пользуются EyeDetect в разных целях: "С ее помощью можно выявить, совершал ли человек в прошлом преступления, употреблял ли наркотики, связан ли с террористами, не сообщил ли о себе ложные сведения при приеме на работу, скрывает ли дисциплинарные проступки".

Полицейские детективы применяют эту технологию при допросах подозреваемых.

Бывший сотрудник ЦРУ, а ныне аналитик в сфере безопасности Кристофер Берджесс отметил, что полиграф не 100-процентно надежен и не может считаться "царем доказательств".

"Это лишь один из инструментов, используемых на стадии допросов, чтобы выявить явных лжецов, негодяев, мошенников и выдумщиков", - сказал он.

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