Такие коды долговечны и не создают визуального шума.

В Массачусетском технологическом институте придумали невидимые QR-коды, которые можно наносить на предметы.

Их печатают на 3D-принтере с помощью пластика, который прозрачен для инфракрасного излучения, но непрозрачен для видимого света. Сообщение появилось в блоге MIT.

Отмечается, что такие метки более долговечные, чем их бумажные аналоги, и создают меньше информационного шума, поскольку невидимы для человеческого глаза. Считать метку можно со смартфона, но только с ИК-камерой.

Я легко могу представить будущее, в котором вы наводите камеру на любой предмет, чтобы получить всю необходимую информацию о нем. Вам даже не придется искать штрих-код – автор идеи.

В качестве демонстрации нестандартного применения авторы наложили QR-код на импровизированный руль. Поворачивая его напротив ИК-камеры, пользователь может управлять машиной в видеоигре. Смотрите сами:

По мнению изобретателей, их разработка вполне может обрести популярность. Невидимые QR-коды можно будет использовать в самых разных сферах – от супермаркетов до систем умного дома.

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Ранее в NASA придумали биопринтер, делающий бинты из клеток кожи астронавтов. Устройство напоминает пистолет и работает с помощью биочернил – напечатанная "ткань" застывает очень быстро, так что ею сразу можно покрыть как порезы, так и ожоги.

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