Эти собаки не требуют много пространства.

Если вы ищете собаку, которая ласкова и любит устанавливать связь со своим хозяином, но достаточно мала, чтобы комфортно жить в квартире, — то стоит присмотреться к щенку из группы декоративных собак. Портал Scotsman рассказал, какие 10 пород игрушечных собак считаются самыми популярными (по данным британского Kennel Club за 2024 год).

1. Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

Как и годом ранее, кавалер-кинг-чарльз-спаниель занимает первое место, когда речь идет о самой популярной игрушечной собаке — с 3132 регистрациями в Kennel Club в 2024 году.

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2. Померанский шпиц

Второе место занимает пушистый померанский шпиц с 1832 регистрациями в прошлом году. Названный в честь региона Померания, охватывающего части Польши и Германии, где он был впервые выведен, этот шпиц был любимцем британской королевы Виктории.

3. Мопс

Мопс был самой популярной породой игрушечных собак всего несколько лет назад, но теперь опустился на третье место с 1316 регистрациями в 2024 году. Это древняя порода, корни которой уходят в 400 год до нашей эры.

4. Чихуахуа (длинношерстный)

Происходящая из Мексики и известная как самая маленькая порода собак в мире, длинношерстная разновидность чихуахуа имела 915 регистраций в 2024 году.

5. Чихуахуа (короткошерстный)

Завершает пятерку самых популярных пород игрушечных собак короткошерстная порода чихуахуа. В прошлом году в Kennel Club было зарегистрировано 908 новых собак.

6. Мальтезе

Классическая комнатная собачка, выведенная в 19 веке, чтобы быть верным компаньоном для своих хозяев-людей, мальтийская болонка имела 724 регистрации в 2024 году.

7. Левретка

Эта порода была популярной среди знати еще во втором веке нашей эры. В 2024 году была зарегистрирована 541 собака.

8. Йоркширский терьер

Они были выведены в Йоркшире в 19 веке, когда несколько разных терьеров, привезенных рабочими из Шотландии, скрестились. Это игривая и энергичная собака, в прошлом году в Клубе собаководства было зарегистрировано 468 йоркширских терьеров.

9. Гаванская болонка

Нежная, отзывчивая и игривая, гаванская болонка — еще одна замечательная собака-компаньон, в 2024 году их было зарегистрировано 355. Они названы в честь столицы Кубы, где они являются национальной собакой.

10. Бишон фризе

Эта порода завершает список, с 308 регистрациями в прошлом году. Название французское и буквально означает "кудрявая маленькая собака".

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