Есть несколько причин, почему коты могут вас будить ночью.

Если у вас есть кот, то вам точно знакома ситуация, когда он вас будит ночью, играя на кровати и требуя, чтобы его накормили или поиграли с ним. Из-за этого вы можете страдать от недосыпания, однако в этой ситуации есть выход, пишет The Spruce Pets.

Почему кот будит вас ночью?

По природе коты являются ночными существами. Эти животные спят весь день, а ночью хотят играть или охотиться, поэтому есть несколько причин, почему ваш кот может будить вас среди ночи.

"Возможно, он не получает достаточной стимуляции, обогащения и физических упражнений во время своих активных периодов, поэтому, когда вы начинаете засыпать, ваш кот может быть полностью бодрым и желать поиграть. Если ваш кот проводит большую часть своего активного времени дома в одиночестве, пока вы на работе или где-то еще, он может скучать и искать общения", - объясняют в материале.

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Также ваш кот может быть активным из-за того, что голоден или жаждущий, поэтому он хочет перекусить и получить какие-то вкусности. Кроме того, лоток или пеленка кота могут быть переполнены.

Что делать, чтобы кот вас не будил?

Запланируйте время для игр и перекусов

Примерно за час до сна попробуйте поиграть со своим котиком. После чего дайте животному легкие вкусности. Если кот все равно начнет вас будить, то игнорируйте его, позже он поймет, что не получает внимания и оставит вас в покое.

Не позволяйте коту спать в вашей постели

Если вы плохо спите, то лучше не пускать кота на свою кровать. Таким образом ваша спальня должна всегда быть закрытой для животного.

"Поставьте удобную кошачью кровать в свободной комнате, углу гостиной (с ширмой для уединения) или даже в ванной комнате. В этом случае убедитесь, что там, где кот находится ночью, у него есть доступ к воде и лотку. Попробуйте сначала натереть немного кошачьей мяты на кроватку, чтобы поощрить кота использовать ее", - советуют в материале.

Заведите еще одного кота

Кот в одиночку может быстро заскучать, если будет находиться дома один целый день и ждать, что его хозяин будет уделять ему внимание ночью. Поэтому второй кот может стать другом и уменьшит ночные желания кота будить вас для игры.

"Особенно это касается котят, которые имеют гораздо больше энергии для сжигания в течение первого года жизни. Два котенка почти всегда лучше, чем один, и часто это отличное время для знакомства с котами. Выбор второго взрослого кота для вашего дома, который бы уживался с вашим первым взрослым котом, может быть очень сложным, и это следует делать осторожно, чтобы ваш первый кот имел компаньона, который не вызывает у него стресса, или наоборот", - предупредили в The Spruce Pets.

Не кормите кота сразу как он попросит

Если кот будит вас, чтобы позавтракать, то не кормите его в то время, когда он просит, ведь он будет продолжать будить вас очень рано.

"Наличие безопасного, специально отведенного места, например, отдельной спальни, где ваш кот может спать, есть и пить, а также горшка, который находится не в вашей спальне, может быть полезным для вашего графика сна и отношений с вашим котиком", - объяснили в сообщении.

Установите график

Коты любят, когда в их доме есть график. Если вы определите для кота определенное время для еды, игр, груминга и поглаживаний, то он будет чувствовать себя значительно лучше и не будет вас будить среди ночи.

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