Благодаря особой технике изготовления краски "Старые мастера" Западной Европы создавали непревзойденные полотна с более интенсивными цветами и плавными переходами.

Выдающиеся художники Западной Европы, вошедшие в историю искусства как "Старые мастера" (группа художников от эпохи Возрождения до второй половины 19 века) использовали в своих работах секретный ингредиент, который наконец удалось идентифицировать ученым.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном журналом Nature Communications во вторник, 28 апреля. Так, на всемирно известных полотнах таких художников, как Леонардо да Винчи, Сандро Боттичелли и Рембрандт нашли остатки яичного желтка, который они, скорее всего, специально сочетали с масляной краской, чтобы изменить ее свойства.

Исследователи говорят, что раньше этот ингредиент на полотнах ошибочно воспринимали за случайное загрязнение. Однако теперь становится понятно, что художники миксовали ингредиенты и фактически создали новую технику использования масляной краски для воспроизведения новых "эффектов" на холсте.

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Как прокомментировал автор исследования из немецкого Института технологического института Карлсруэ Офели Ранке, желток - это действительно тот компонент, который способен существенно изменить свойства краски. Это удалось проверить во время реальных практических исследований: ученые попытались воссоздать тогдашнюю технику изготовления краски, используя четыре ингредиента - яичный желток, дистиллированную воду, льняное масло и пигмент для смешивания двух исторически популярных и значимых цветов - свинцового белого и ультрамаринового синего.

"Наши результаты показывают, что даже с очень небольшим количеством яичного желтка можно добиться удивительного изменения свойств масляной краски, демонстрируя, насколько это может быть полезно для художников", - указал он.

Ранее похожую технику использовали в Древнем Египте. Там придумали темперную краску - сочетание яичного желтка с порошкообразными пигментами и водой. Однако использование этого компонента с масляной окраской позволяет достичь более интенсивных цветов, которые плавно сочетаются друг с другом во время работы. Также желток позволяет дольше использовать краску в работе, поскольку благодаря его добавлению она не так быстро высыхает. Однако есть в этом "миксе" и недостатки, в частности, картины нарисованные такими материалами более уязвимы к солнечному свету, повреждениям, а также склонны со временем темнеть.

Также Ранке отметил, что ощутимую разницу между картинами, где есть яичный желток, и где его нет, можно проследить на примере картины Леонардо да Винчи "Мадонна с гвоздикой": работа демонстрирует очевидные морщины на лице Марии и ребенка, которых удалось бы предотвратить при добавлении к масляной краске яичного желтка.

Одной из причин появления морщин может быть недостаточное количество пигментов в краске: "Это довольно странно, потому что в вашей краске такое же количество пигмента, но наличие яичного желтка меняет все", - говорит он.

Также ученые обратили внимание на работу "Оплакивания мертвого Христа" Боттичелли. Она выполнена в основном темперой, но для фона и некоторых второстепенных элементов использовалась масляная краска. Ранее ученые уже находили в его работах присутствие белков в краске, однако лишь сейчас пришли к выводу, что мог добавлять его умышленно.

Ученые раскрыли новую загадку художника Да Винчи

Напомним, что недавно исследователи из галереи Уффици музея во Флоренции раскрыли интересную подробность из жизни известного художника Да Винчи. Оказывается, он использовал тайные приемы не только в создании картин, но даже писал по "особенному".

Оказывается, что Леонардо да Винчи родился левшой и пользовался зеркальным письмом. То есть его тексты нужно читать справа налево. Это выяснилось после анализа его картины "Пейзаж Арно" - это одна из самых ранних работ художника.

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