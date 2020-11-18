Сделанный красным мелом в манере, характерной именно для Леонардо да Винчи, эскиз хранился долгое время в одной из частных коллекций.

Итальянские ученые утверждают, что недавно найденный эскиз с изображением Христа является неизвестной прежде работой Леонардо да Винчи.

Читайте такжеУченый нашел под портретом Мона Лизы скрытый набросок да Винчи Свое 60-страничное исследование с соответствующими выводами ученые намерены представить на пресс-конференции во Флоренции, как только спадет вторая волна пандемии COVID-19. Об этом газете The Daily Telegraph сообщила одна из участниц исследования, искусствовед Аннализа ди Мария, передает kommersant.

По ее словам, рисунок, сделанный красным мелом в манере, характерной именно для Леонардо да Винчи, хранился долгое время в одной из частных коллекций, а потом был приобретен коллекционерами из города Лекко на севере Италии. Лабораторный анализ бумаги показал, что рисунок был сделан в начале XVI века. По словам ди Марии, и разворот головы Христа на три четверти, и очевидный динамизм изображения, чувство движения, и использование красного мела — все это характерно для работ да Винчи. И в самом изображении Христа, по мнению эксперта, есть некоторое сходство с автопортретами да Винчи.

The Daily Telegraph обратилась за комментариями к британскому эксперту почетному профессору истории искусств Оксфордского университета и одному из крупнейших в мире специалистов в области жизни и творчества Леонардо да Винчи Мартину Кемпу. Профессор Кемп отметил, что необходимо, чтобы бумага была еще раз проверена независимыми экспертами. При этом вполне возможно, что рисунок сделал кто-то из последователей да Винчи, добавил он.

«Я бы не отвергал версию авторства да Винчи, но для ее подтверждения еще нужно сделать очень много. Опасно было бы сразу отвергать эту версию, но еще опаснее было бы с ходу принимать ее за истинную»,— сказал он.

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Автор: УНИАН