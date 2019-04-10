Ученые раскрыли одну из загадок гения Леонардо да Винчи

Известно, что Леонардо да Винчи родился левшой и пользовался зеркальным письмом, то есть его тексты нужно читать справа налево.

Исследователи из галереи Уффици музея во Флоренции доказали, что гений эпохи Возрождения Леонардо да Винчи был амбидекстром, то есть владел левой и правой рукой в равной степени.

Читайте такжеУченые заявили об обнаружении тела Моны Лизы, которую рисовал Леонардо да Винчи

Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org. Ученые Научно-исследовательского и реставрационного института музея пришли к такому выводу проанализировав картину «Пейзаж Арно». Она считается одной из самых ранних работ художника и датирована 1473 годом, когда да Винчи исполнился 21 год. На ней изображена долина реки Арно, протекающей через Флоренцию, с замком Монтелупо. Эксперты заметили две небольшие надписи, одна из которых написана на обороте картины, а другая была отзеркаленной и помещена на лицевую сторону пейзажа.

Исследователи выяснили, что передняя надпись на полотно нанесена левой рукой художника, а на его обратную сторону - правой, отметили в галерее Уффици.

Известно, что Леонардо да Винчи родился левшой и пользовался зеркальным письмом, то есть его тексты нужно читать справа налево. Подобный феномен часто проявляется у детей-левшей. Однако ученые считают, что еще в раннем возрасте художник научился использовать обе руки.

"По наблюдениям за его почерком, в том числе надписями на этом рисунке, становится ясно, что его письмо правой рукой было хорошо сформированным", - сказала искусствовед Сесилия Фрозинини.