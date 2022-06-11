У восточного побережья Англии обнаружен королевский военный корабль "Глостер", затонувший в 1682 году. Во время крушения на борту находился будущий король Яков II, которому удалось спастись. Морские историки называют эту находку важнейшей за последние 40 лет.
"Глостер" у берегов графства Норфолк нашла команда водолазов-энтузиастов, сообщает Би-би-си.
Братья Джулиан и Линкольн Барнвеллы вместе со своим отцом и парой друзей вели поиски знаменитого фрегата четыре года, охватив территорию в 5 тыс. морских миль. Они уже начали терять надежду, когда, наконец, наткнулись на хорошо сохранившиеся останки в 45 км от приморского города Грейт-Ярмут.
Сначала водолазы обнаружили крупную пушку. "Мы испытали трепет, это было так красиво. Мы тут же ощутили, что находимся в привилегированном положении. Никто в мире кроме нас в тот момент не знал, где лежит этот корабль. Это был особенный момент, и мы его никогда не забудем", - вспоминает Линкольн Барнвелл.
Барнвеллы нашли корабль еще в 2007 году, но объявить о нем смогли только сейчас. Дополнительные годы ушли на то, чтобы идентифицировать находку совместно с группой экспертов.
"Сами мы были уверены, что это был именно "Глостер", но в этих краях тонули и другие корабли с пушками, поэтому нужно было это подтвердить", - объяснил Джулиан Барнвелл.
Британское министерство обороны признало, что найденное судно - это действительно "Глостер" в 2012 году, после того как водолазы подняли со дна корабельный колокол.
После этого месторасположение, которое находится в международных водах, должно было охраняться. Объявить о том, что обнаружен был именно "Глостер", водолазы смогли только сейчас.
"Из-за обстоятельств, при которых этот корабль затонул, эту находку можно считать важнейшей в истории морских открытий со времен поднятия на поверхность судна "Мэри Роуз", - подчеркнул профессор Клэр Джовитт, старший специалист по морской истории и культуре из Университета Ист-Англии в Норфолке.
Парусник "Мэри Роуз" был флагманом флота Генриха VIII в XVI веке, а найденные на нем артефакты называют "капсулой времени" эпохи Тюдоров. Когда "Мэри Роуз" поднимали со дна пролива Солент на юго-востоке Англии в 1982 году, за сложнейшей операцией по телевидению наблюдала вся страна.
"Обнаружение "Глостера" должно фундаментальным образом поменять представление о XVII веке, его социальной, морской и политической истории", - считает профессор Джовитт.
"Вся история последнего вояжа "Глостера", и к чему привели его последствия, - об этом нужно рассказать заново", - подчеркивает историк.
Водолаз Джулиан Барнвелл также надеется, что эта находка поможет узнать много нового об английской истории.
"Из останков этого корабля можно извлечь массу новой информации, и от этого выиграет и Норфолк, и вся страна", - говорит Барнвелл.
Что осталось от корабля
Когда водолазы обнаружили фрегат, его киль был отколот от корпуса, а то, что осталось от корпуса, было погружено в песчаное дно. Насколько хорошо сохранился корпус - неизвестно, выкапывать его и поднимать корабль на поверхность сейчас планов нет.
На месте водолазы обнаружили и подняли на поверхность множество артефактов, включая одежду и обувь, очки, навигационные приборы, личные вещи и закупоренные бутылки вина. Одна из них - со стеклянным клеймом семьи Легг, предков первого президента США Джорджа Вашингтона.
Человеческих останков на корабле не нашли - только кости животных.
История "Глостера"
"Глостер" был построен в 1652 году. В составе английского флота он участвовал в морских сражениях во время войн с Испанией и Нидерландами.
В 1682 году судно потерпело крушение, застряв на песчаной отмели недалеко от берегов графства Норфолк. Погибли, по разным подсчетам, от 130 до 250 человек.
На борту находился герцог Йоркский Джеймс Стюарт - бывший лорд-адмирал английского флота и младший брат правившего тогда короля Карла II. Герцогу удалось спастись вместе с еще порядка 330 моряками и пассажирами.
Выжив во время крушения, герцог Йоркский стал следующим королем Англии, известным как Яков II - последний католик на английском престоле. В 1688 году его свергнут в ходе "Славной революции" из-за гонений на протестантские большинство.
Но, как рассказывали свидетели с "Глостера", именно его действия во время кораблекрушения привели к большим человеческим жертвам.
По существовавшему протоколу, первым должны были эвакуировать персон королевских кровей, но герцог долго спорил с капитаном о том, что некими маневрами можно сдвинуть корабль с мели. Из-за этого было потеряно драгоценное время.
Кроме того, как утверждали свидетели, будущий Яков II сначала дал спасти всех католических священников и своих собак, а затем уже в лодки начали сажать членов экипажа.
Но ответственность за трагедию на себя Яков брать отказался, обвинив во всем капитана, которого впоследствии заключили в тюрьму.