По словам исследователей, новый участок суши у побережья Гренландии появился в результате сдвига паковых льдов.

Ученые обнаружили новый остров у побережья Гренландии, который, по их словам, является самой северной точкой суши в мире.

Исследователи считают, что остров образовался в результате сдвига паковых льдов, пишет The Guardian. Новый участок суши нашли случайно.

"Мы не собирались открывать новый остров. Мы просто пошли туда, чтобы собирать образцы", - рассказал руководитель исследовательского центра арктической станции в Гренландии Мортен Раш.

Поначалу ученые думали, что находятся на Оодааке - гравийно-иловом баре к северо-востоку от Гренландии, открытом датчанами в 1978 году и претендующем на звание самой северной точки Земли. Однако позже при проверке точного местоположения стало понятно, что исследователи посетили какой-то другой остров, расположенный в 780 метрах к северо-западу.

Читайте такжеУкраина ищет полярников для новой антарктической экспедиции, зарплата – более 50 тысяч гривеньНовый остров небольшой - около 30 метров в поперечнике и высотой примерно 3 метра. Он состоит из морского ила, а также морены - почвы и скал, оставленных движущимися ледниками. Команда открывателей хотела бы, чтобы он назывался "Qeqertaq Avannarleq", что в переводе с гренландского означает "самый северный остров".

По словам ученых, хотя новый остров обнажился из-за смещения паковых льдов, его появление не является следствием глобального потепления, которое привело к сокращению ледникового покрова Гренландии. К северу от Гренландии расположены одни из самых толстых полярных морских льдов, хотя их толщина летом теперь составляет два-три метра по сравнению, к примеру, с четырьмя метрами в 1978 году.

Официально новый остров можно будет считать действительно островом, если он будет оставаться над уровнем моря во время прилива. Однако некоторые ученые в открытии не сомневаются.

"Он соответствует критериям острова. В настоящее время это самая северная земля в мире", - отметил профессор Рене Форсберг из Национального космического института Датского технического университета.

В то же время, по его словам, такие острова часто появляются и исчезают.

В последние десятилетия несколько американских экспедиций в этом районе уже искали самый северный остров в мире. В 2007 году экспедиция Денниса Шмитта обнаружила неподалеку похожий.

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Автор: Катерина Комолова