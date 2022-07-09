Лучше всего наблюдать за кометой уже сейчас. Однако увидеть ее можно только в телескоп.

К Земле приближается комета 2017 K2, максимальное сближение с нашей планетой пройдет 14 июля.

Об этом сообщает The Watchers.

Как сообщается, впервые эту комету обнаружили в 2017 году. Лучшее время, чтобы посмотреть на нее, сейчас, потому что суперлуние 13 июля слишком сильно осветит небо и это помешает хорошо рассмотреть комету.

По данным ученых, комета уже начала формировать пылевой ореол шириной 130 тысяч километров вокруг своего твердого ядра. Предполагают, что ядро кометы имеет диаметр от 30 до 160 километров.

Орбита 2017 K2 указывает на то, что она прибыла из Облака Оорта, сферической области диаметром почти в световой год, которая, как считается, содержит сотни миллиардов комет.

Ожидается, что 2017 K2 пролетит на расстоянии около 270 миллионов километров от Земли. К сожалению, рассмотреть комету невооруженным глазом будет невозможно, понадобится телескоп.

Напомним, очень яркий метеор средь бела дня 7 июля заметили в Новой Зеландии. Он оставил следы на метеорологических радарах, сейсмометрах и геостационарных спутниках. Падение метеора длилось около 10 секунд и сопровождалось сильнейшим грохотом.

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