Ученые сфотографировали галактическую "жемчужину".

Космический телескоп Хаббл обнаружил галактическую "жемчужину".

Об этом говорится в сообщении на сайте обсерватории.

Как сообщается, на снимке изображено необычное слияние галактик со множественными рукавами.

Это необычное место во Вселенной находится примерно в 520 миллионах световых лет от Земли в созвездии Ориона.

Напомним, ранее ученые с помощью телескопа Hubble сделали снимок массивного скопления галактик. Настолько массивного, что оно искажает пространство-время.

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