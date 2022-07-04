Космический телескоп Хаббл обнаружил галактическую "жемчужину".
Об этом говорится в сообщении на сайте обсерватории.
Как сообщается, на снимке изображено необычное слияние галактик со множественными рукавами.
Это необычное место во Вселенной находится примерно в 520 миллионах световых лет от Земли в созвездии Ориона.
Напомним, ранее ученые с помощью телескопа Hubble сделали снимок массивного скопления галактик. Настолько массивного, что оно искажает пространство-время.
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