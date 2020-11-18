Внешне fleets очень похоже на stories в Instagram или Snapchat: они так же отображаются только в течение суток, а иконка с ними появляется в круглом окошке поверх ленты сообщений.

Twitter объявил о запуске по всему миру новой функции — сообщений, исчезающих через 24 часа после публикации. Они получили название fleets.

Читайте такжеTwitter усилил меры безопасности после взлома аккаунтов известных людейНовый тип сообщений был анонсирован Twitter еще весной. С тех пор они тестировались в Бразилии, Индии, Италии и Южной Корее.

«Мы узнали, что fleets помогают людям чувствовать себя комфортнее, присоединяясь к разговору… Поскольку они исчезают из поля зрения через день, fleets помогают людям делиться личными и случайными мыслями, мнениями и чувствами»,— говорится в заявлении компании, передает kommersant.

Внешне fleets очень похоже на stories в Instagram или Snapchat: они так же отображаются только в течение суток, а иконка с ними появляется в круглом окошке поверх ленты сообщений. На них так же могут реагировать другие пользователи, но реакции (будь то лайк или текстовое сообщение) будут отображаться только в личной переписке двух пользователей. Позднее Twitter рассчитывает добавить в fleets стикеры и возможность ведения прямого эфира.

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Автор: УНИАН