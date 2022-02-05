За каждой удивительной фотографией, сделанной учеными, стоит собственная астрономическая история.

Космическая рентгеновская обсерватория NASA под названием "Чандра" вывела человечество на новый уровень познания космоса, поскольку буквально видит его насквозь в рентгеновском излучении.

Совмещая снимки, сделанные "Чандрой", с фотографиями в других волновых диапазонах, астрономы смогли в цвете и высоком разрешении рассмотреть отдаленные космические объекты в динамике, сообщает Би-би-си.

Снимки, которые были совмещены с фотографиями "Чандры", сделали оптические и радиотелескопы, покрывающие почти весь спектр. За каждой удивительной фотографией, сделанной учеными, стоит собственная астрономическая история.

Симбиотическая звезда [класс двойных звезд] R Aquarii в созвездии Водолея (представленная фиолетовым цветом на рентгеновском снимке телескопа "Чандра" и красным с голубым - на фото телескопа "Хаббл") - это на самом деле союз белого карлика и красного гиганта, слившихся в смертельном танце за 650 световых лет от Земли. Конец гиганта уже близок: звезда потеряла большую часть своей массы и теперь пульсирует в агонии с яркостью, в тысячу раз превышающей яркость Солнца.

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Белый карлик - по сути уже мертвец, израсходовавший все свое ядерное топливо и теперь словно зомби высасывающий материю гиганта, отчего на его поверхности время от времени происходят термоядерные взрывы чудовищной силы. Они выбрасывают эту материю еще дальше в космос.

Кассиопея А, которая находится "всего" в 11 тыс. световых лет от нас - это один из самых изученных космических объектов Млечного пути.

На фото остатков суперновы, чем, собственно, и является Кассиопея А, совмещены рентгеновские снимки "Чандры", данные группы радиотелескопов в США Сверхбольшая антенная решетка (темно-фиолетовый, голубой и белый), и результаты оптических наблюдений телескопа "Хаббл" (оранжевый цвет).

Снимки в разных диапазонах дают представление о том, что происходит внутри расширяющегося облака, которое состоит из остатков мертвой звезды.

На этом снимке видны сразу два разных эффекта, производимых мертвой звездой PSR B2224+65. Розовый шлейф - это рентгеновское излучение, которое испускают полюса нейтронной звезды-пульсара. Источник излучения - ядро пульсара, сжавшееся в результате гравитационного коллапса.

Но PSR B2224+65 - это еще и убегающая звезда, то есть звезда, которая движется с аномально высокой скоростью (около 1600 км в секунду) по отношению к окружающей межзвёздной среде. Это движение само создало уникальную межзвездную среду, напоминающую по виду гитару, так что астрономы даже назвали это явление Туманностью гитары.

Одними из самых "густонаселенных" космических объектов во вселенной считаются скопления галактик. В таких скоплениях могут быть тысячи галактик, взаимодействующих друг с другом благодаря гравитационным силам.

Абель 2597 - одно из таких скоплений, расположенных примерно за миллиард световых лет от Земли, и именно многоволновая астрономия помогла ученым лучше понять, как ведет себя сверхмассивная черная дыра, расположенная в центральной галактике этого скопления.

Астрономам удалось зафиксировать, как эта дыра выбрасывает горячие фонтаны молекулярного газа, который по мере остывания под воздействием гравитационных сил засасывается обратно в черную дыру.

А на этом снимке видны две галактики, слившиеся в одну под названием NGC 4490, или галактика Кокон. Когда Кокон сняли в разных волновых диапазонах, астрономы обнаружили в его центре сразу два ядра - две сверхмассивных черных дыры, одну из которых можно обнаружить в видимом глазу диапазоне, а вторая заметна только в инфракрасном.

Двойное ядро - это и есть результат слияния двух галактик, но и это тоже не навсегда. Рано или поздно черные дыры сольются в одну, образовав настоящего монстра.

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