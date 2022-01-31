Миниатюрная галактика находится в южном созвездии Живописец и может дать астрономам ценное представление об общей эволюции галактик.

Космический телескоп Hubble сделал фото чудаковатой карликовой галактики NGC 1705.

Как сообщается на сайте обсерватории, снимок был сделан с помощью широкоугольной камеры Wide Field Camera 3 (WFC3).

Галактика NGC 1705

Эта миниатюрная галактика находится в южном созвездии Живописец (лат. Pictor) примерно в 17 миллионах световых лет от Земли (1 световой год равен примерно 9,5 триллиона километров, - УНИАН).

Галактику открыл британский математик и астроном Джон Гершель в декабре 1834 года. Этот объект содержится в оригинальной редакции Нового общего каталога (самый известный в любительской астрономии каталог незвездных объектов дальнего космоса, - УНИАН).

"NGC 1705 - это космический чудак - он небольшой, неправильной формы, и недавно в нем произошло формирование звезд, известное как вспышка звездообразования", - сообщают астрономы.

По словам ученых, NGC 1705 и другие карликовые неправильные галактики, подобные ей, могут дать ценное представление об общей эволюции галактик.

"Карликовые неправильные галактики обычно содержат несколько элементов, отличных от водорода или гелия, и считаются похожими на самые ранние галактики, которые населяли Вселенную", - сообщают астрономы.

Данные, показанные на фото, полученные из серии наблюдений, призванных раскрыть взаимодействие между звездами, звездными скоплениями и ионизированным газом в соседних галактиках, образующих звезды.

Наблюдая за особой длиной волны света, известной как H-alpha (спектральная линия серии Бальмера атома водорода, принадлежит видимой части спектра, имеет темно-красный цвет, - УНИАН), астрономы стремились обнаружить тысячи эмиссионных туманностей - областей, которые образуются, когда молодые горячие звезды "купают" окружающие их облака газа ультрафиолетовым светом, заставляя их светиться.

Созвездие Живописец

Это небольшое созвездие южного полушария, расположенное между звездой Канопуса и Магеллановой туманностью. Содержит 49 звезд, которые видны невооруженным глазом. С территории Украины его не видно.

Считается новым созвездием - его ввел французский астроном Никола Лакайль в 1756 году под оригинальным названием "Станок живописца" или "Мольберт" (лат. Equuleus Pictoris). Впоследствии название было сокращено до Pictor.

Читайте такжеТелескоп Hubble совершил грандиозный тур по Солнечной системе (фото, видео)

Телескоп Хаббл: что известно

Телескоп Hubble был выведен на орбиту 24 апреля 1990 года экипажем корабля многоразового использования Discovery и с тех пор передал на Землю миллионы уникальных снимков, значительно расширивших представление ученых о строении и происхождении Вселенной.

За более чем четверть века аппарат провел 1,2 миллиона целевых наблюдений за 38 тысячами космических объектов, на основании которых было подготовлено около 13 тысяч научных работ. По словам экспертов, "это делает его одним из самых эффективных научных инструментов в истории".

Замена телескопа Hubble

"Хаббл" работает на орбите уже 31 год и все чаще выходит из строя. Поэтому его должен заменить телескоп "Джеймс Уэбб" (JWST), который запустили в космос 25 декабря 2021 года. Телескоп начали строить 25 лет назад и потратили на это 10 миллиардов долларов.

Телескоп совершит 30-дневное путешествие длиной в 1,6 млн км от нашей планеты в направлении Марса - до второй точки Лагранжа. Работать "Джеймс Уэбб" начнет почти через 6 месяцев после запуска. За это время аппарат остынет до рабочих температур, откалибрует свои зеркала и инструменты.

"Джеймс Уэбб" прослужит от пяти до десяти лет. Вероятнее всего, на этом его "жизнь" закончится. Дело в том, что в конструкции заложен лимит, чтобы обеспечить высокую чувствительность датчика, который глубоко проникает в инфракрасный диапазон, его нужно постоянно охлаждать жидким гелием до -267°C. "Уэбб" перестанет работать, когда закончится хладагент.

Читайте также"Джеймс Уэбб": главное о самом мощном телескопе NASA за $10 миллиардов

JWST - очень большое зеркало диаметром 6,5 метра. Для сравнения, у "Хаббла" - всего 2,4 метра. Поскольку "тарелку" такого размера невозможно уместить в ракету, зеркало "Уэбба" сделали сложным. Оно состоит из трех секций, которые успешно развернулись. Зеркало в прямом смысле золотое. Инженеры покрыли 18 шестиугольных сегментов слоем золота толщиной 100 нанометров - этот металл хорошо отражает инфракрасные лучи. В конце января 2022 года телескоп был выведен на заданную орбиту.

Вас также могут заинтересовать новости: