Группа из трех галактик находится в созвездии Феникс примерно в 425 миллионах световых лет от Земли.

Космический телескоп Hubble сделал фото группы из трех галактик, известных как NGC 7764A.

Как сообщается на сайте обсерватории, снимок был сделан при помощи широкоугольной камеры Wide Field Camera 3 (WFC3) и усовершенствованной камеры для наблюдения (Advanced Camera for Surveys, ACS).

NGC 7764A находится примерно в 425 миллионах световых лет от Земли в созвездии Феникс (1 световой год равен примерно 9,5 триллиона километров, - УНИАН).

Две галактики в верхнем правом углу изображения, кажется, взаимодействуют друг с другом - действительно, длинные следы звезд и газа, которые простираются от них обоих, создают впечатление, что обе галактики только были поражены на большой скорости, введены в хаос галактикой в форме шара для боулинга в нижнем левом углу изображения.

На самом деле, отмечают астрономы, взаимодействия между галактиками происходят в течение очень долгих промежутков времени, и галактики редко сталкиваются друг с другом.

"Также непонятно, на самом ли деле галактика в нижнем левом углу взаимодействует с двумя другими, хотя они настолько близки в космосе, что такое кажется возможным. По стечению обстоятельств коллективное взаимодействие между этими галактиками привело к тому, что обе галактики в верхнем правом углу образовали форму, которая при наблюдении с нашей Солнечной системы напоминает звездолет, известный как USS Enterprise из фильма "Звездный путь" (Star Trek)", - пишут астрономы.

Отмечается, что отдельно эти три галактики называются NGC 7764A1, NGC 7764A2 и NGC 7764A3.

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Телескоп Хаббл: что известно

Телескоп Hubble был выведен на орбиту 24 апреля 1990 года экипажем корабля многоразового использования Discovery и с тех пор передал на Землю миллионы уникальных снимков, значительно расширивших представление ученых о строении и происхождении Вселенной.

За более чем четверть века аппарат провел 1,2 миллиона целевых наблюдений за 38 тысячами космических объектов, на основании которых было подготовлено около 13 тысяч научных работ. По словам экспертов, "это делает его одним из самых эффективных научных инструментов в истории".

Замена телескопа Hubble

"Хаббл" работает на орбите уже 31 год и все чаще выходит из строя. Поэтому его должен заменить телескоп "Джеймс Уэбб" (JWST), который запустили в космос 25 декабря 2021 года. Телескоп начали строить 25 лет назад и потратили на это 10 миллиардов долларов.

Телескоп совершит 30-дневное путешествие длиной в 1,6 млн км от нашей планеты в направлении Марса - до второй точки Лагранжа. Работать "Джеймс Уэбб" начнет почти через 6 месяцев после запуска. За это время аппарат остынет до рабочих температур, откалибрует свои зеркала и инструменты.

"Джеймс Уэбб" прослужит от пяти до десяти лет. Вероятнее всего, на этом его "жизнь" закончится. Дело в том, что в конструкции заложен лимит, чтобы обеспечить высокую чувствительность датчика, который глубоко проникает в инфракрасный диапазон, его нужно постоянно охлаждать жидким гелием до -267°C. "Уэбб" перестанет работать, когда закончится хладагент.

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JWST - очень большое зеркало диаметром 6,5 метра. Для сравнения, у "Хаббла" - всего 2,4 метра. Поскольку "тарелку" такого размера невозможно уместить в ракету, зеркало "Уэбба" сделали сложным. Оно состоит из трех секций, которые успешно развернулись. Зеркало в прямом смысле золотое. Инженеры покрыли 18 шестиугольных сегментов слоем золота толщиной 100 нанометров - этот металл хорошо отражает инфракрасные лучи.

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