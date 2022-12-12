На фото "Хаббла" видно, что облака газа покрывают все изображение разнообразными яркими цветами.

Космический телескоп Hubble сделал впечатляющее яркое фото рассеянного звездного скопления NGC 6530, которое выглядит как волнистая стена дыма, усеянная звездами.

Как сообщается на сайте обсерватории, это звездное скопление расположено в созвездии Стрельца на расстоянии 4350 световых лет от Земли (1 световой год равен примерно 9,5 триллиона километров, - УНИАН).

Скопление NGC 6530 "поселилось" внутри большей туманности Лагуна - гигантской межзвездной облака газа и пыли. Именно туманность придает этому изображению выразительный дымчатый вид. Облака межзвездного газа и пыли тянутся от одной стороны этого изображения к другой.

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На фото "Хаббла" видно, что облака газа покрывают все изображение разнообразными яркими цветами. В центре газ более яркий и очень текстурированный, напоминает густой дым. По краям он более разреженный и слабый. Несколько маленьких ярко-голубых звезд разбросаны над туманностью.

Скопление NGC 6530 - что о нем известно

NGC 6530 - рассеянное звездное скопление, которое характеризуется достаточно молодым возрастом - ему всего лишь около двух миллионов лет.

Его открыл итальянский астроном Джованни Баттиста Годиерна в 1654 году.

NGC 6530 содержится в оригинальной редакции Нового общего каталога (самого известного в любительской астрономии каталога незвездных объектов дальнего космоса, - УНИАН).

Телескоп Хаббл

Телескоп Hubble был выведен на орбиту 24 апреля 1990 года и передал на Землю миллионы уникальных снимков, которые значительно расширили представления ученых о строении и происхождении Вселенной.

Этот космический аппарат считается одним из самых эффективных научных инструментов в истории, ведь за 32 года на орбите он провел более 1,2 миллиона целевых наблюдений за 38 тысячами космических объектов, на основании которых было подготовлено около 13 тысяч научных работ.

Другие исследования Хаббла

Как сообщал УНИАН, ранее ученым с помощью телескопа "Хаббл" удалось получить снимок необычной галактики, который в дальнейшем поможет понять, как формировалась ранняя Вселенная.

Также ученые с помощью телескопа "Хаббл" заглянули в "сердце" гигантского скопления звезд в нашей Галактике. А еще сфотографировали галактику SMC, которую можно увидеть с Земли.

Камеры телескопа также поймали разрушение массивной молодой звездной системы в созвездии Тельца, и "замочную скважину" космического масштаба в созвездии Ориона.

Замена телескопа Hubble

Учитывая возраст телескопа, его призван заменить телескоп "Джеймс Уэбб" (JWST), который запустили в космос 25 декабря 2021 года.

JWST - это очень большое зеркало 6,5 метров в диаметре (у "Хаббла" - 2,4 метра). Стоимость "Джеймса Уэбба" оценивается в 10 миллиардов долларов.

Этот телескоп прослужит от пяти до десяти лет. Чтобы обеспечить высокую чувствительность датчика, который глубже всего проникает в инфракрасный диапазон, его нужно постоянно охлаждать жидким гелием до -267 °C. "Уэбб" перестанет работать, когда закончится хладагент.

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