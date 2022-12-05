Эта карликовая галактика находится в 200 тысячах световых лет от нас.

Ученые с помощью космического телескопа Hubble сфотографировали галактику SMC, которую можно увидеть с Земли. Снимок был опубликован на сайте обсерватории.

На фото запечатлено огромное количество ярких звезд. В центре снимка находится плотное скопление звезд: пять оранжевых, а остальные синие.

Как сообщается, SMC - карликовая галактика и одна из ближайших соседей Млечного Пути. Она расположена всего в 200000 световых лет от Земли. Эта красивая галактика составляет пару с Большим Магеллановым Облаком. Оба объекта видны из южного полушария, а также из некоторых северных широт.

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Невероятные снимки "Хаббла"

Напомним, ранее телескопу Hubble удалось сфотографировать смерть сверхновой звезды. Изучив свет, исходящий от умершей звезды, астрономы оценили возраст сверхновой примерно в 11,5 млрд лет. Это делает ее одной из самых старых и самых далеких сверхновых, которые мы когда-либо видели.

Также Hubble сфотографировал "замочную скважину" космического масштаба.

А еще ранее телескоп "Хаббл" сфотографировал необычный астрономический взрыв - разрушение массивной молодой звездной системы.

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