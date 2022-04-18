Галактическое взаимодействие сделало систему VV689 почти полностью симметричной, и теперь они похожи на огромные галактические крылья.

Космический телескоп Hubble сделал фото двух сливающихся галактик в системе VV689, которые прозвали "Крылья ангела".

Как сообщается на сайте обсерватории, снимок был сделан при помощи усовершенствованной камеры для наблюдения (Advanced Camera for Surveys, ACS).

Астрономы отмечают, что в отличие от случайных визуальных выравниваний галактик, которые лишь кажутся взаимодействующими при наблюдении с Земли, эти две галактики в VV689 находятся в самом разгаре столкновения.

Это галактическое взаимодействие сделало систему VV689 почти полностью симметричной, и теперь они похожи на огромные галактические крылья.

Отмечается, что система VV689 находится в созвездии Лев.

Телескоп Хаббл

Телескоп Hubble был выведен на орбиту 24 апреля 1990 года экипажем корабля многоразового использования Discovery и с тех пор передал на Землю миллионы уникальных снимков, значительно расширивших представление ученых о строении и происхождении Вселенной.

За более чем четверть века аппарат провел 1,2 миллиона целевых наблюдений за 38 тысячами космических объектов, на основании которых было подготовлено около 13 тысяч научных работ. По словам экспертов, "это делает его одним из самых эффективных научных инструментов в истории".

Замена телескопа Hubble

"Хаббл" работает на орбите уже 31 год и все чаще выходит из строя. Поэтому его должен заменить телескоп "Джеймс Уэбб" (JWST), который запустили в космос 25 декабря 2021 года. Телескоп начали строить 25 лет назад и потратили на это 10 миллиардов долларов.

Телескоп совершит 30-дневное путешествие длиной в 1,6 млн км от нашей планеты в направлении Марса - до второй точки Лагранжа. Работать "Джеймс Уэбб" начнет почти через 6 месяцев после запуска. За это время аппарат остынет до рабочих температур, откалибрует свои зеркала и инструменты.

"Джеймс Уэбб" прослужит от пяти до десяти лет. Вероятнее всего, на этом его "жизнь" закончится. Дело в том, что в конструкции заложен лимит, чтобы обеспечить высокую чувствительность датчика, который глубоко проникает в инфракрасный диапазон, его нужно постоянно охлаждать жидким гелием до -267°C. "Уэбб" перестанет работать, когда закончится хладагент.

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JWST - очень большое зеркало диаметром 6,5 метра. Для сравнения, у "Хаббла" - всего 2,4 метра. Поскольку "тарелку" такого размера невозможно уместить в ракету, зеркало "Уэбба" сделали сложным. Оно состоит из трех секций, которые успешно развернулись. Зеркало в прямом смысле золотое. Инженеры покрыли 18 шестиугольных сегментов слоем золота толщиной 100 нанометров - этот металл хорошо отражает инфракрасные лучи. В конце января 2022 года телескоп был выведен на заданную орбиту.

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