Ученые показали, как выглядит необычная туманность в созвездии Ориона.

На этом необычном снимке изображена туманность под названием NGC 1999 в созвездии Ориона.

Как сообщили в обсерватории Хаббла, это невероятное место находится примерно в 1350 световых годах от Земли недалеко от туманности Ориона, ближайшей к Земле области массивного звездообразования.

"Подобно туману, клубящемуся вокруг уличного фонаря, отражательные туманности, такие как NGC 1999, сияют только благодаря свету от "встроенного" источника", - пояснили ученые.

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По их словам, в данном случае источником света является новорожденная звезда, которая видна в центре снимка. Однако наиболее заметным аспектом внешнего вида туманности является дыра в ее центре, которая напоминает замочную скважину космических размеров.

Как сообщается, темное пятно является пустой областью космоса. Происхождение этого необъяснимого разлома в сердце NGC 1999 остается неизвестным.

Напомним, ранее телескоп Hubble сфотографировал один из редчайших объектов во Вселенной - необычный астрономический взрыв. Этот объект считается примером взрыва, вызванного разрушением массивной молодой звездной системы. Если это так, то это будет только второй известный пример во Вселенной.

Также ранее ученые впервые показали туманность Тарантула на снимке "Уэбба". Она является самой яркой областью звездообразования в ближайших к Млечному Пути галактиках.

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