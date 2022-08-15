С помощью телескопа Хаббл удалось рассмотреть шаровое скопление звезд в созвездии Стрельца.

Космический телескоп Хаббл обнаружил шаровое скопление звезд в созвездии Стрельца.

Снимок скопления NGC 6540 был опубликован на сайте обсерватории.

NGC 6540 - шаровое скопление, стабильное, тесно связанное множество звезд. Население этих скоплений может варьироваться от десятков тысяч до миллионов звезд, и все они заключены в плотную группу из-за взаимного гравитационного притяжения.

Как сообщается, Hubble заглянул в сердце NGC 6540, чтобы помочь астрономам измерить возраст, форму и структуру шаровых скоплений в центре Млечного Пути. Шаровые скопления содержат информацию о самой ранней истории Млечного Пути, поэтому их изучение может помочь астрономам понять, как развивалась наша галактика.

Напомним, ранее ученые показали, что остается от звезды после ее гибели. Опубликован новый снимок остатков одной из сверхновых звезд.

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