Астрономы сделали снимок необычной галактики, которая проливает свет на молодую Вселенную.

Ученым с помощью телескопа "Хаббл" удалось получить снимко необычной галактики, которая в дальнейшем поможет понять, как формировалась ранняя Вселенная. Снимок был опубликован на сайте обсерватории.

В центре снимка видна большая яркая звезда с четырьмя длинными лучами, образующими букву X. Между лучами справа находится небольшая голубая галактика в форме арахиса с несколькими яркими пятнами. Именно она и заинтересовала ученых.

Благодаря разрешению и чувствительности космического телескопа "Хаббл" астрономы различили 60 звезд в галактике "Пикабу" и были поражены тем фактом, что все они относительно молоды - им несколько миллиардов лет или даже меньше. По словам астрономов, это очень необычно, ведь космическая история галактики насчитывает всего около 13 миллиардов лет развития.

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Звезды в "Пикабу" указывают на то, что это одна из самых молодых и наименее химически обогащенных галактик, когда-либо обнаруженных в локальной Вселенной.

""Пикабу", по сути, является прямым порталом в прошлое, позволяющим нам узнать, какой была Вселенная на заре времен", - говорят астрономы.

По их данным, небольшая галактика предоставляет астрономам уникальную возможность для будущего углубленного анализа химической среды, обычно встречающейся только в очень далекой ранней Вселенной.

Невероятные снимки "Хаббла"

Ранее Hubble сфотографировал один из редчайших объектов во Вселенной. считается, что удалось сфотограировать последствия взрыва массивной молодой звездной системы.

Также астрономам удалось запечатлеть "смерть" сверхновой звезды.

До этого ученые с помощью телескопа "Хаббл" заглянули в "сердце" гигантского скопления звезд в нашей Галактике.

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