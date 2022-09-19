Ученые показали снимок загадочного астрономического взрыва.

На новом снимке телескопа Hubble изображена яркая молодая звезда. Она окружена пеленой из плотного газа и пыли.

Снимок был опубликован на сайте обсерватории.

По словам ученых, этот молодой звездный объект расположен на расстоянии более 9000 световых лет от нас в созвездии Тельца.

Видео дня

Как сообщается, этот объект считается примером взрыва, вызванного разрушением массивной молодой звездной системы. Если это так, то это будет только второй известный пример во Вселенной.

По словам ученых, обычно вещества, окружающие молодую звезду, превращаются в двойные потоки газа и пыли. Однако в случае этим объектом вещество со скоростью до 350 километров в секунду распространяется наружу в форме веера.

Напомним, ранее ученые впервые показали туманность Тарантула на снимке "Уэбба". Она является самой яркой областью звездообразования в ближайших к Млечному Пути галактиках.

Вас также могут заинтересовать новости: