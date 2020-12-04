Ученым из Университета Колорадо удалось обогатить культурологическое знание о древних статуэтках Венеры новыми уточнениями.
Об этом сообщает Science alert.
Принято считать, что указанные статуэтки являются идеалом красоты женщины первобытного времени и могут символизировать богиню плодовитости. Однако роскошные формы вырезанных на камнях изображений могут символизировать и борьбу древних людей за выживание.
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Американские ученые сделали такое уточнение с учетом места, где были обнаружены находки: места древних ледников и сурового климата.
Много фигурок вырезали в последний ледниковый период, когда температура резко упала, а ледовые массы сковали материки планеты.
Возможно, их формы являются ответом на голод и холод, который переживали наши предки, и демонстрируют преимущества женщин в теле перед критическими метеорологическими условиями.
"В этот период люди столкнулись с наступлением ледников и падением температур, что привело к пищевому стрессу, региональному вымиранию и сокращению населения... Мы предполагаем, что они передают идеалы размера тела для молодых женщин, особенно тех, кто жил рядом с ледниками", – объясняют авторы нового исследования.
Таким женщинам было легче вынашивать детей и кормить младенцев грудью.
В то же время фигурки, говорят археологи, уменьшаются в пропорциях вместе с потеплением климата. Ученые заключают, что в последний ледовый период статуэтки стали идеологическим инструментом, позволявший улучшить фертильность и выносливость матери и новорожденных.
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