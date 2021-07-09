Речь идет об операционной системе Android Jelly Bean 4.1–4.3, которая получит последнее обновление уже в августе этого года.

Компания Google решила прекратить выпускать обновления Google Play Services для старых смартфонов и планшетов на одной из версий Android.

Об этом сайту Android Developers сообщил Викас Кансал - менеджер сервисов Google Play

Так, гаджеты на Android Jelly Bean 4.1–4.3 (уровни API 16, 17 и 18) перестанут получать обновления от Google Play Services. Смартфоны и планшеты на устаревшей ОС получат последние обновления в августе этого года, после чего поддержка системы прекратится.

Читайте такжеВ США работодатели начали принимать видеорезюме из TikTokИз-за этого работа Google Play Store и десятков других сторонних приложениях на гаджетах с устаревшей системой Android может осуществляться со сбоями и ошибками.

К такому решению компания Google пришла из-за того, что Android Jelly Bean уже не так популярна.

По данным экспертов, данной версией операционной системы пользуется лишь 1% владельцев гаджетов по всему миру. Несмотря на то, что процент кажется крайне низким, из-за прекращения поддержки ОС тысячи владельцев смартфонов, купленных с 2012 года, лишатся возможности полноценно использовать свой гаджет.

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Автор: Полина Кузенко