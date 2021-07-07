Копия первого сотового телефона, который был выпущен в 1983 году, получит физические кнопки и маленький экран.

Китайская компания-производитель защищенных от повреждений телефонов AGM анонсировала выпуск гигантского смартфона в стиле Motorola DynaTAC 8000X.

Об этом сообщило издание Gizmochina.

"Телефон-кирпич" получит стиль винтажного гаджета от Motorola и современные функции. Так, на презентационном постере от AGM гигантский кнопочный смартфон выглядит довольно увесистым, а на его экране расположены иконки приложений, таких как Tik-Tok.

Компания из Китая удивила пользователей сети, ведь в 2021 году, когда все стремятся сделать самый тонкий и легкий смартфон, AGM пытается возродить моду на кнопочные гаджеты с внушительным весом.

Читайте такжеПентагон расторг контракт с Microsoft на $10 миллиардовВполне ожидаемо, что "телефон-кирпич" в стиле Motorola DynaTAC 8000X получит устойчивость к падениям и станет водонепроницаемым, ведь специализация AGM - именно защищенные от повреджений смартфоны. Компания пока не разглашает дату премьеры нового гаджета, однако уже в скором времени характеристики смартфона могут появиться на рендерах.

Мобильный телефон Motorola DynaTAC 8000X - справка УНИАН

Motorola DynaTAC 8000X — это первый в мире сотовый телефон, которому присвоили сертификат FCC (Федеральная комиссия по связи США) в сентябре 1983 года, хотя первый звонок с гаджета был совершен еще в 1973 году. Первым человеком, который получил уникальную возможность совершить пробный звонок, был инженер Мартин Купер, который и выступил разработчиком устройства.

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Автор: Полина Кузенко