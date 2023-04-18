Его вес составляет почти три центнера.

Вскоре на Землю упадет спутник NASA, который находился в космосе на протяжении более, чем 21 год. Как сообщает Space.com, вес устройства равен около 270 килограммам.

Спутник RHESSI находился в космосе с февраля 2002-го года. Он отправился на околоземную орбиту в для изучения выбросов энергии и плазмы на Солнце.

RHESSI был выведен из эксплуатация в 2018-м году, после чего он бродил до сих пор в открытом космосе в нерабочем состоянии.

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Исследователи назвали и ориентировочное время падения спутника. Ожидается, что это случится 20 апреля в 4:30 утра по киевскому времени. Однако может быть и погрешность в 16 часов в обе стороны.

В NASA отмечают, что большая часть этого устройства сгорит еще до вхождения в атмосферу. Однако из-за очень сильного трения некоторые детали выдержат нагрузку и под силой гравитации полетят вниз.

Риск того, что обломки нанесут вред кому-то минимальный, однако он все же есть. Исследователи оценивают вероятность, равную примерно 1 из 2467.

Новости космоса: что известно

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