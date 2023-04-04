В следующем году к Луне будет запущена миссия Артемида 2.

В NASA объявили состав экипажа, который полетит к Луне впервые за 50 лет.

Назначения экипажа следующие: командир Рейд Уайзман, пилот Виктор Гловер, специалист миссии 1 Кристина Хэммок Кох и специалист миссии 2 Джереми Хансен.

"Впервые за более чем 50 лет эти люди - экипаж "Артемиды II" - станут первыми людьми, которые полетят к Луне"- заявила директор НАСА Ванесса Вич. "Эта миссия прокладывает путь к расширению исследования человеком дальнего космоса и открывает новые возможности для научных открытий, коммерческого, промышленного и академического партнерства ".

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Это будет второй полет Рейда Уайзмана в космос. Ранее он работал бортинженером на борту МКС. Уайзман провел в космосе более 165 дней.

Эта миссия станет вторым космическим полетом и для Виктора Гловера, который ранее работал пилотом на космическом корабле НАСА SpaceX Crew-1.

Кристина Кох также совершит свой второй полет в космос в рамках миссии Artemis II. Ранее она установила рекорд по самому продолжительному одиночному космическому полету женщины, в общей сложности 328 дней в космосе, и участвовала в первых выходах в открытый космос исключительно женщин.

Представляя Канаду, Джереми Хансен совершает свой первый полет в космос. Полковник канадских вооруженных сил и бывший летчик-истребитель, он имеет степень бакалавра космических наук и степень магистра физики.

NASA исследует Луну - последние открытия

В NASA допускают, что ученые смогут жить на Луне уже в этом десятилетии. Одна из ключевых причин возвращения на Луну заключается в том, чтобы выяснить, есть ли вода на Южном полюсе спутника. По словам ученых, она может быть превращена в топливо для кораблей, которые могли бы лететь глубже в космос.

В ноябре прошлого года космический корабль NASA максимально приблизился к Луне и сделал невероятные фото с расстояния всего 128 километров от поверхности.

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