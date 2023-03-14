Глобальное потепление ведет к увеличению интенсивности засух и наводнений по всему миру.

Новое исследование NASA показало, что миру грозит усиление погодных катаклизмов: засухи и наводнения будут все более интенсивными и частыми, сообщает CNN.

Согласно исследованию, интенсивность стихийных бедствий во всем мире, от продолжительных засух до сильных наводнений, увеличилась за последние два десятилетия, поскольку глобальные температуры поднялись до рекордных уровней.

Ведущий автор исследования и гидролог из НАСА Мэтью Роделл изучил спутниковые данные за 20 лет с 2002 по 2021 год и проанализировал размер, продолжительность и серьезность погодных катаклизмов - насколько они влажнее или суше, чем обычно.

Видео дня

В ходе исследования было выявлено 505 экстремально влажных явлений и 551 экстремально засушливое явление. Примерно 70% из них длились шесть месяцев или меньше, а около 10% - более года.

Ученые обнаружили, что интенсивность и частота этих экстремальных явлений возросла с 2015 года, когда началась тенденция к рекордно теплым годам.

"По мере того, как мир нагревается, мы увидим большую глобальную интенсивность всех влажных и засушливых явлений, что означает, что они будут более частыми, масштабными и более серьезными в целом", - говорит исследователь.

Как сообщается, ученые ООН также недавно пришли к выводу, что по мере изменения климата, засухи, которые могли случаться только раз в 10 лет или около того, теперь случаются на 70% чаще; тогда как проливные дожди, которые раньше случались раз в 10 лет, теперь случаются на 30% чаще.

Как изменится климат Украины - прогнозы специалистов

Начальник Днепропетровского регионального гидрометцентра Василий Гринчак прогнозирует, что в следующие 50-100 лет в Украине будет становиться только теплее. В частностри, лето станет более жарким и сухим

Ученые прогнозируют, что повышение средней температуры на Земле может оказаться губительным для человечества.

Вас также могут заинтересовать новости: