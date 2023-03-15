В прошлом году НАСА подписало аналогичный контракт на 73 миллиона долларов с Draper.

NASA объявило о подписании контракта с Firefly Aerospace на сумму 112 миллионов долларов, по которому компания должна создать посадочный модуль для миссии на обратной стороне Луны в 2026 году.

"Коммерческий посадочный модуль доставит две полезных нагрузки агентству, а также спутник для связи и передачи данных на лунную орбиту, что является совместным проектом ESA (Европейского космического агентства) и NASA", - сообщили в космическом агентстве США, сообщает Reuters.

Контракт является частью инициативы программы Artemis Commercial Lunar Payload Services (CLPS) - привлечение частных компаний к созданию инфраструктуры для изучения поверхности Луны в пилотируемых миссиях НАСА.

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В прошлом году НАСА подписало аналогичный контракт на 73 миллиона долларов с Draper, компанией, занимающейся созданием программного обеспечения для космических аппаратов. По контракту компания будет отвечать за доставку научно-технической полезной нагрузки на обратную сторону Луны в 2025 году.

Firefly Aerospace, которая совершила первый успешный запуск своей ракеты на орбиту в октябре 2022 года, за свою историю пережила несколько сложных периодов, включая спасение от банкротства в 2017 году благодаря инвестициям Noosphere Ventures, основателем которой является украинский предприниматель Макс Поляков.

В 2021 году НАСА подписало контракт с Firefly на сумму 93,3 миллиона долларов на проведение комплекса из 10 научных исследований и технологических демонстраций на Луне в 2023 году.

Компания Firefly Aerospace - что о ней известно

Firefly Aerospace - частное американо-украинское аэрокосмическое предприятие со штаб-квартирой в Остине (Техас, США), основанная в 2014 году компания занимается разработкой легких ракет-носителей для запуска грузов в космос.

Компания разработала ракету Alpha. Первый запуск неоднократно переносили. В конце концов он состоялся в сентябре 2021 года и был провальным. Взрыв Alpha попал в прямую трансляцию. Несмотря на это в Firefly тестовый полет Alpha назвали успешным.

А 30 декабря 2021-го года правительство США принял решение о принудительном отчуждении компании у Макса Полякова из-за его украинского гражданства.

В феврале 2022 года соучредитель американо-украинской аэрокосмической компании Firefly Aerospace Максим Поляков передал свою долю партнеру.