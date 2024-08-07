Homo floresiensis жил на индонезийском острове Флорес еще 50 000 лет назад.

Homo floresiensis, вид людей, прозванный "хоббитами" за свой низкий рост, был даже меньше, чем считалось ранее, как показало новое исследование окаменелостей.

Вид, родственный современным людям, был впервые обнаружен в 2003 году в пещере Лианг Буа на индонезийском острове Флорес, в честь которого он и был назван, пишет The Independent.

Археологи обнаружили, что люди с маленьким мозгом жили на острове всего 50 000 лет назад, когда наш собственный вид, Homo sapiens, уже давно обосновался в Австралии на юге.

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Первоначальные окаменелости предполагали, что особи этого вида вырастали примерно до 1 метра 6 сантиметров в высоту с маленьким мозгом и большими зубами для своего крошечного размера. Однако происхождение вида оставалось загадкой из-за редкости его окаменелостей.

Первоначально считалось, что Homo floresiensis был карликовым потомком ранних азиатских популяций предков человека вида Homo erectus.

Некоторые исследователи предположили, что "хоббиты Флореса" были поздними выжившими остатками более древнего вида предков людей невысокого роста из Африки, предшествовавшего даже Homo erectus.

На месте под названием Мата Менге, в 75 км к востоку от пещеры Лианг Буа на Флоресе, исследователи ранее обнаружили другие древние человеческие окаменелости, включая фрагмент челюсти и шесть зубов, датируемых примерно 700 000 лет назад.

Окаменелости, по-видимому, принадлежат трем особям с еще меньшими челюстями и зубами, чем у Homo floresiensis. Основываясь на этом, исследователи предположили, что небольшой размер тела Homo floresiensis, вероятно, развился раньше в истории вида.

Теперь ученые нашли еще три окаменелости в Мата Менге, датируемые 700 000 лет назад, включая крошечную плечевую кость взрослого человека, часть нижней половины верхней части руки.

По этим костям они подсчитали, что высота тела взрослого Homo floresiensis составляла всего около 100 см, что примерно на 6 см меньше высоты скелета "Хоббита" из Лян Буа.

"Эта плечевая кость взрослого человека возрастом 700 000 лет не просто короче, чем у Homo floresiensis, это самая маленькая кость верхней части руки, известная из ископаемых гомининов во всем мире", - сказал Адам Брамм, соавтор исследования в австралийском Университете Гриффита.

Этот очень редкий образец подтверждает гипотезу о том, что предки Homo floresiensis имели чрезвычайно малый размер тела. Однако теперь из крошечных пропорций этой кости конечности становится ясно, что ранние предки "Хоббита" были даже меньше, чем мы думали ранее.

Дальнейший анализ показал, что ископаемые особи Мата Менге, вероятно, были "прямыми предками" и "более древним вариантом" Homo floresiensis, но с менее специализированными зубами, чем их потомки.

Крошечная кость руки, изученная в ходе нового исследования, намекает на то, что экстремальное уменьшение размеров тела произошло на раннем этапе истории "хоббитов" Флореса.

"Новые окаменелости убедительно свидетельствуют о том, что история "хоббитов" действительно началась, когда группа ранних азиатских гоминидов, известных как Homo erectus, каким-то образом оказалась изолированной на этом отдаленном индонезийском острове, возможно, миллион лет назад, и со временем претерпела резкое уменьшение размеров тела", - сказал доктор Брамм.

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