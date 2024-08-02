Человекообразные обезьяны могут произносить "первые слова", подобные тем, которые произносят человеческие младенцы.

Шимпанзе могут научиться произносить слова, похожие на человеческие. Об этом сообщает Independent со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в журнале Scientific Reports.

Отмечается, что в ходе исследования ученые проанализировали старые кадры с шимпанзе. Так, эти обезьяны, вероятно, обладают основными строительными блоками мозга, чтобы произносить "первые слова", похожие на те, которые произносят человеческие младенцы. По словам международной группы исследователей из Великобритании, Швеции и Швейцарии, это усиливает мнение о недооценке "вокальных способностей" обезьян.

"Ученые десятилетиями удивлялись, почему люди являются единственными приматами, которые развили речь, хотя некоторые человекообразные обезьяны, такие как гориллы и бонобо, научились общаться с помощью голосовых звуков и жестов. Исследователи предположили, что это может быть связано с различиями в организации горла, а также изменениями внутри мозга", - говорится в статье. Видео дня

Авторы пишут, что прошлые исследования намекали на то, что шимпанзе могут быть исключением среди человекообразных обезьян со способностью произносить человеческие слова, хотя и на зачаточном уровне и при особых обстоятельствах. Так, в одном исследовании муж и жена в течение нескольких лет уговаривали своего усыновленного шимпанзе произносить такие простые слова, как "мама" и "папа". Однако работа была дискредитирована из-за этических соображений относительно того, что детеныш шимпанзе был отобран от матери из дикой природы.

"Новое исследование оценило такие задокументированные случаи общения шимпанзе и подвергло записи фонетическому анализу. ... В частности, шимпанзе могут использовать свой голос, челюсть и губы, чтобы произносить отдельные слоги. По словам исследователей, они могут даже достичь контраста в произношении согласных и гласных. .... Хотя методы озвучивания шимпанзе отличаются от человеческой речи, исследователи говорят, что эти попытки "по сути похожи на слова", - пишет издание.

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